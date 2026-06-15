La Nueva Zelanda de Tim Payne se estrena ante Irán

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La Nueva Zelanda de Tim Payne se estrena este lunes (7:00 p. m.) en United 2026 ante una selección de Irán rodeada por la tensión política a su llegada a Estados Unidos.

Los All Whites han ganado relevancia a nivel mundial gracias a su lateral derecho, quien en pocos días pasó de tener menos de 5 mil seguidores en Instagram a contar con 5.7 milllones. Todo esto gracias a una movida de redes generada por el influencer argentino Valen Scarsini.

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Los iraníes, por su parte, afrontan el partido con una cierta desventaja respecto al resto de selecciones que participan en esta copa.

Los dirigidos por Amir Ghalehnoy son los únicos que han tenido que hacer base en una ciudad lejana a la que disputarán sus partidos.

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Actualmente se alojan en Tijuana, México, tras la negativa de Estados Unidos de autorizarles el visado.

En cambio, les otorgaron pases de ingreso válidos por un solo día para que puedan cumplir con sus compromisos de la fase de grupos.