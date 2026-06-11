Guatemala hace suyas las 3 Horas de El Salvador

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Guatemala hizo suyo el Autódromo Internacional El Jabalí, ya que de las siete categorías que se disputaron en las 3 Horas de El Salvador, subieron al podio nueve corredores nacionales. Lo que demuestra el buen nivel de los chapines.

Uno de los eventos más emblemáticos del automovilismo centroamericano cobró vida nuevamente, y es que, luego de no organizarse por varios años, volvió a correrse las míticas 3 Horas de El Salvador, al cual acudieron más de 50 pilotos.

Esta mítica prueba de resistencia no se celebraba desde 1998. Décadas después, el automovilismo de endurance renació en El Salvador, consolidando al circuito de El Jabalí, como sede de competencias internacionales de alto nivel.

La parrilla incluyó autos de turismo, y categorías modificadas, con gran presencia de escuderías procedentes de todo el Istmo.

Los hermanos, Adán y Gabriel Ramos, fueron los grandes ganadores de la jornada, al ser primeros en la división Absoluta. (Foto: Racing Report)

De esta manera, los pilotos que destacaron por Guatemala fueron: Gabriel y Adán Ramos, ganador de la categoría Endurance Open, la dupla de Jorge Zaid y Andrés "Lesho" Noriega, y la tripleta de Luis Gaytán, Marco Morales, y Bryan Palma, quienes ocuparon los primeros dos puestos en Endurance Elite.

En Endurance Pro A, Willy Barrera y German Aguilar; además de, Esteban Restrepo y Carlos Arce, ocuparon la segunda y tercera posiciones. Francisco y Daniel Corzo, y la tripleta integrada por Édgar, Estuardo y Diego Gálvez, se ubicaron en los primeros dos lugares de la general en Endurance Pro B.

Con todo ello, el podio Absoluto, fue conquistado por los hermanos Ramos, seguidos por los salvadoreños, Erick y Alejandro Ramazzini, y en la tercera posición se ubicaron, Jorge Zaid y "Lesho" Noriega.