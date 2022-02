El nuevo y fuerte mensaje de Belinda contra quienes la atacan

Belinda mandó un contundente mensaje para quienes la critican y difaman: señaló que emprenderá acciones legales contra las personas que cometan violencia de género.

Belinda causó revuelo la tarde de este viernes 18 de febrero, tras compartir un nuevo comunicado.

En esta ocasión, la cantante envió un fuerte mensaje a raíz de toda las especulaciones que medios de comunicación han difundido sobre ella en relación a su ruptura amorosa con Christian Nodal.

Señaló que tomará acciones legales contra quienes cometan violencia de género con su persona. De acuerdo con Belinda, muchas personas han traspasado la línea de respeto.

La también actriz manifestó que lo anterior ha conllevado que ella se sienta vulnerable debido a las difamaciones y calumnias por tergiversar información.

"Desafortunadamente, en los últimos días, personas públicas y de medios de comunicación han traspasado la barrera del respeto, llegando al punto de emitir comentarios que constituyen violencia de género, juzgándome por el hecho de haber tomado decisiones que solo me corresponden a mí, puesto que, en todo caso, únicamente afectan a mi círculo privado, difamando, calumniando y tergiversando información que me coloca en una posición muy vulnerable", escribió en su comunicado.

Pide respeto para todas las mujeres



Además, dijo que personas ajenas a su círculo y figuras públicas han hecho fuerte señalamientos en su contra, razón por la que de ahora en adelante exigirá respeto y no solamente para ella, sino para todas las mujeres que se sientan juzgadas y afectadas por vivir su vida libremente.

Enfatizó que en ningún momento ha pretendido convertirse en víctima, puesto que ella con esfuerzo y dedicación ha logrado conseguir todo lo que tiene hasta el momento.

"No pretendo convertirme en una víctima, ya que durante toda mi vida la lucha y el trabajo constante han sido el sello que me ha caracterizado. Es por ello que he decidido tomar todas las acciones necesarias para exigir –inclusive por la vía legal– el respeto con el que todas las mujeres merecemos ser tratadas", agregó.

La nueva publicación de la intérprete de "Bella traición", en una hora alcanzó más 90 mil reacciones y miles de comentarios, en mayoría positivos y en donde las personas le demuestran su apoyo, sobre todo porque se ha mantenido al margen y ha hablado con respeto.

*Con información de Venga la Alegría.