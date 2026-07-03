Conoce el mural "Portales a Guatemala" del INGUAT

100 metros lineales de arte que busca promover el turismo en Guatemala, a través de una mirada a su riqueza cultural, natural y patrimonial.
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Luego de 27 días el Mural del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) de su sede principal, ubicada en zona 4, es presentado como una promoción a la cultura a través del arte.
El mural estuvo a cargo del artista LusiFer Izquierdo, quien buscó plasmar los lugares turísticos más emblemáticos del país.
A través de este mural titulado "Puertas a Guatemala" promueve el turismo mediante el arte, el cual resalta la riqueza y belleza cultural de Guatemala, invitando tanto a turistas como a guatemaltecos a valorarla y disfrutarla.
La obra que rodea la sede principal del INGUAT destaca el patriotismo y la identidad nacional a través de elementos en azul, representando los colores emblemáticos del país.
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