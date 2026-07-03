Versión Impresa
Sedes
Calendario
Grupos

Conoce el mural "Portales a Guatemala" del INGUAT

  • Por Maria Fernanda Gallo
03 de julio de 2026, 11:32
La obra destaca el patrimonio, la cultura y la diversidad natural del país, junto a sus atractivos turísticos.&nbsp;(Foto: captura de video)

La obra destaca el patrimonio, la cultura y la diversidad natural del país, junto a sus atractivos turísticos. (Foto: captura de video)

100 metros lineales de arte que busca promover el turismo en Guatemala, a través de una mirada a su riqueza cultural, natural y patrimonial.

OTRAS NOTICIAS: ¡Al estilo picnic! Asiste a la noche de película en el Zoológico La Aurora

Luego de 27 días el Mural del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) de su sede principal, ubicada en zona 4, es presentado como una promoción a la cultura a través del arte.

El mural estuvo a cargo del artista LusiFer Izquierdo, quien buscó plasmar los lugares turísticos más emblemáticos del país.

A través de este mural titulado "Puertas a Guatemala" promueve el turismo mediante el arte, el cual resalta la riqueza y belleza cultural de Guatemala, invitando tanto a turistas como a guatemaltecos a valorarla y disfrutarla.

La obra que rodea la sede principal del INGUAT destaca el patriotismo y la identidad nacional a través de elementos en azul, representando los colores emblemáticos del país.

Mira:

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar