Covid-19: Advierten la llegada de "BA.2", una subvariante de Ómicron

Científicos han encontrado una subvariante de Ómicron y aseguran que ya está presenta en más de 40 países. Los primeros estudios muestran que es más contagiosa, pero no se ha detectado que sea más agresiva.

Una nueva versión de la variante Ómicron del coronavirus, denominada "BA.2", se ha detectado en más de 40 países y se está propagando rápidamente. La Organización Mundial de la Salud (OMS) instó esta semana a las autoridades que investiguen sus características para determinar si plantea nuevos retos para las naciones.

Los casos de contagio con la subvariante, apodada por los medios "Hermano" o "Hijo" de Ómicron, se han detectado en EE. UU., Australia, la India, Filipinas, Singapur, Reino Unido, Noruega, Suecia y Dinamarca, entre otros.

"Las investigaciones sobre las características de BA.2, incluidas las propiedades de escape inmunológico y la virulencia, deben ser prioritarias independientemente y en comparación" con la versión original de Ómicron, llamada 'BA.1', declaró en Twitter, Maria Van Kerkhove, epidemióloga encargada de la gestión de la pandemia en la OMS.

…Most evidence we have to date about VOC #Omicron is based on BA.1. As of 24.01.2022, the BA.2, which differs from BA.1 in some of the mutations, including in the spike protein, is increasing in many countries…. — Maria Van Kerkhove

¿Es más contagiosa?

Según datos preliminares de Statens Serum Institut (SSI), que se encarga de la vigilancia de las enfermedades infecciosas en Dinamarca, la subvariante BA.2 es 1,5 veces más infecciosa que su predecesora, aunque no han detectado diferencias en el riesgo de hospitalización.

Por su parte, Kristen Nordlund, portavoz de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC), afirmó que "actualmente no hay pruebas de que el linaje BA.2 sea más grave que el linaje BA.1", informa la CNBC.