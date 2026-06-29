¡Sorpresa! Paraguay elimina a Alemania en penales y avanza a octavos del Mundial 2026

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Con una actuación brillante de su portero, Orlando Gill, Paraguay venció a Alemania en una dramática definición desde el punto blanco 4-3 y clasificó a octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 este lunes en Foxborough, cerca de Boston.

El arquero de San Lorenzo de Almagro atajó los disparos de Kai Havertz y Nick Woltemade, mientras que el defensa José Canale anotó el gol de la victoria guaraní en los penales, tras una igualdad 1-1 en el Estadio de Boston.

La Albirroja luchará por el pase a los cuartos de final ante el ganador de Francia y Suecia, que se enfrentan el martes en East Rutherford, Nueva Jersey.

Los jugadores alemanes no la pasaron bien durante la tanda de penales. (Foto: AFP)

El partido

El equipo del autodenominado "cazador de utopías", Gustavo Alfaro, se fue adelante con un gol de cabeza de su joya, Julio Enciso (42'), pero los tetracampeones mundiales pusieron la paridad por la misma vía gracias a una diana de Kai Havertz (54').

El alargue, el primero del Mundial 2026, tuvo un momento de gran suspenso cuando el defensa alemán Jonathan Tah (102') anotó en un córner.

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Sin embargo, el árbitro marroquí Jalal Jayed invalidó la anotación por considerar que hubo una falta de Waldemar Anton sobre el portero paraguayo, Orlando Gill, antes del cabezazo de Tah.

La decisión arbitral desató la indignación del entrenador de la Mannschaft, Julian Nagelsmann, en el Gillete Stadium.