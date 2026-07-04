Óscar Santis llega a Malasia para unirse a su nuevo equipo

El delantero guatemalteco Óscar Alexander Santis ya se encuentra en Asia para iniciar una nueva etapa en su carrera profesional. El seleccionado nacional arribó durante la madrugada de este sábado a Malasia, donde fue recibido por directivos del Brunei DPMM FC, club con el que afrontará la temporada 2026-2027 como uno de sus principales refuerzos.
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Santis llega al conjunto asiático en condición de préstamo y en estos días firmará su contrato para incorporarse oficialmente a los entrenamientos bajo las órdenes del técnico inglés Adrian Pennock. El atacante espera adaptarse rápidamente a su nuevo equipo y aportar su talento en la lucha por los principales objetivos de la campaña.
Esta será la segunda experiencia internacional del futbolista guatemalteco, luego de su paso por el futbol de Georgia, donde dejó buenas sensaciones y sumó valiosa experiencia como legionario en el Dinamo Tbilisi.
Óscar buscará consolidarse en una de las instituciones más reconocidas de la Superliga de Malasia, un campeonato en el que el Brunei DPMM FC aspira a pelear por el título de liga y destacar también en la Copa de Singapur.