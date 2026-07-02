Matt Evans está cerca de unirse al futbol de Europa

-

El futbolista guatemalteco Matthew Evans está muy cerca de dar un nuevo paso en su carrera profesional, luego de que Los Ángeles FC decidiera cederlo a préstamo al FC Wacker Innsbruck de Austria con el objetivo de que sume más minutos de competencia.

OTRAS NOTICIAS: Horarios confirmados para los cuartos de final de la Supercopa Bantrab

De acuerdo con diversos medios estadounidenses, el préstamo sería por una temporada y únicamente resta que ambos clubes hagan oficial el acuerdo. Una vez se confirme la operación, Evans viajará a Europa para incorporarse a la pretemporada del conjunto austriaco.

El joven seleccionado nacional, quien ha sido convocado en varias ocasiones por Luis Fernando Tena, es considerado una de las principales promesas del club angelino. Tras formarse en la academia del club y destacar con LAFC II, logró dar el salto al primer equipo, donde ha tenido participación en la MLS y en la Copa de Campeones de la Concacaf, aunque con minutos limitados debido a la fuerte competencia en el plantel.

Matt Evans is Black & Gold.



#LAFC signs @lafc_2 midfielder Matt Evans to a homegrown contract that runs through 2027 with options through 2029.



➡️ https://t.co/vZm8l88zu1 pic.twitter.com/UHDZ8RXuhE — LAFC (@LAFC) January 8, 2026

La experiencia en el futbol europeo representa una gran oportunidad para el crecimiento de Evans, quien también busca consolidarse como una pieza habitual en la Selección de Guatemala de cara al proceso clasificatorio rumbo a la Copa del Mundo de 2030.