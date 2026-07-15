Oyarzabal pide valorar este "momento histórico" para el futbol español

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Mikel Oyarzabal, autor del primer gol en el triunfo de España ante Francia (2-0), hizo un llamado a valorar la trayectoria de su equipo y la clasificación para la final del Mundial 2026.

"Creo que es un momento para disfrutar", insistió el atacante al valorar el boleto al partido definitivo, una instancia que el combinado español no alcanzaba desde su coronación en Sudáfrica 2010.

"Es un momento histórico que quizás no le damos el valor que merece. Hay que saber disfrutar estos momentos", insistió.

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"Sabemos dónde estamos, a un paso de lograr algo histórico que ninguno de nosotros nos hubiéramos imaginado", recordó Oyarzabal. "Estamos inmensamente felices y orgullosos de lo que estamos consiguiendo".

Oyarzabal, quien abrió el marcador con un gol de penal en el minuto 22, destacó la personalidad de España para no dejarse acorralar por Francia tras lograr esa primera ventaja.

"Sabíamos que teníamos que seguir pisando el acelerador", afirmó. "Si nos conformábamos con el 1-0, íbamos a sufrir y quizás no nos daba lo suficiente para ganar".

Mikel ha marcado 49 de los 55 penales que ha lanzado en su carrera. (Foto: AFP)

"Sabíamos que haciendo el trabajo sin balón que tocaba, iba a haber momentos para atacar y hacer ese segundo gol que nos diera un poco de tranquilidad", agregó el atacante español.

El jugador de la Real Sociedad no expresó preferencia por Argentina o Inglaterra como rival para la final del domingo. "Me da igual, la verdad. Venga quien venga vamos a plantear el partido de la misma manera que lo hemos hecho hoy", concluyó.

*Con información de AFP