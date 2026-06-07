Países Bajos afina últimos detalles en amistoso ante Uzbekistán

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Países Bajos se encuentra en la recta final de su preparación para el Mundial y afrontará este lunes (12:45 p. m.) su último ensayo antes del debut oficial. El equipo dirigido por Ronald Koeman se medirá a Uzbekistán en territorio estadounidense con el objetivo de ultimar ajustes y llegar en las mejores condiciones posibles al inicio del torneo.

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Como parte de su planificación, el combinado neerlandés programó dos encuentros amistosos frente a Argelia y Uzbekistán. Estos compromisos tenían como finalidad mantener el ritmo competitivo y evaluar el estado físico de la plantilla. Sin embargo, el primero de ellos puso fin a una notable racha de diez partidos consecutivos sin conocer la derrota.

El duelo de despedida ante su afición terminó con un resultado adverso para la "Oranje". Argelia se llevó el triunfo gracias a un tanto en los instantes finales de Anis Hadj Moussa, extremo del Feyenoord, que aprovechó la oportunidad de jugar en su estadio habitual para convertirse en el protagonista del encuentro.

Tras ese tropiezo, la expedición neerlandesa se trasladó a Estados Unidos para continuar con su preparación. El amistoso ante Uzbekistán, que se disputará en el Icahn Stadium, servirá como la última prueba para que Koeman analice el rendimiento de sus jugadores antes del esperado estreno mundialista frente a Japón en Dallas.