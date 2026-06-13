Países Bajos debuta en el Mundial ante un Japón sin capitán

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Con cartel de equipo de buen pie y eterna promesa de campeón, Países Bajos se estrenará este domingo a las 2:00 p. m. en el Mundial 2026, cuando en Dallas se enfrente a un Japón diezmado por la lesión y salida de su capitán, Wataru Endo.

Sin rótulo de favorito en esta Copa del Mundo, los Tulipanes aspiran a superar los cuartos de final, instancia en la que Argentina los eliminó en la edición de Catar 2022.

Este fue el rendimiento de cada selección en su camino a United 2026. (Foto: Sofascore)

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Enfrente, los asiáticos apostaron a mantener en su banquillo a Hajime Moriyasu, el entrenador con el que llegaron a los octavos de final en el pasado Mundial y con el que construyeron una regularidad que los hizo pasar sin sobresaltos la eliminatoria rumbo a United 2026.

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Una tranquilidad que perdió en la antesala de su debut, cuando su capitán y principal figura, Wataru Endo, tuvo que dejar la concentración al no poder recuperarse de una lesión.

Shuto Machino será su sustituto y el equipo tendrá en Takefusa Kubo, extremo de la Real Sociedad, a una de sus figuras a seguir.

Takefusa Kubo, que se formó en las inferiores del FC Barcelona, es una de las máximas figuras del cuadro japonés. (Foto: AFP)

Por las filas neerlandesas, Ronald Koeman, en su debut mundialista como entrenador, tiene claro que Japón merece consideración, pero que su seleccionado tiene historia de respaldo.

"Respetamos a Japón, pero somos Países Bajos", subrayó el extécnico del FC Barcelona, en una semana previa al debut marcada por las molestias físicas de algunas de sus piezas clave.

Ronald Koeman, que dirigirá su primer Mundial, confía en la experiencia de la Naranja Mecánica para sobreponerse a Japón. (Foto: AFP)

El guardameta Bart Verbruggen, del Brighton, es uno de los que llega entre algodones tras sufrir un duro golpe en la cadera en un amistoso ante Uzbekistán.

Mientras que las miradas se centran en cuál será el nivel de la figura del ataque de los Tulipanes, Memphis Depay.

El jugador del Corinthians de Brasil llega a la Copa del Mundo con dos meses de inactividad debido a una lesión en el cuádriceps derecho.

Depay ha entrenado con el equipo y podría ser uno de los titulares ante los Nipones. (Foto: AFP)

"Sabemos que Memphis ha tenido algunas lesiones y no ha jugado en las últimas semanas, pero ya está de vuelta y cada día está más cerca de recuperar su forma física", afirmó el técnico.

Koeman aseguró que preparan al máximo goleador de la Naranja, con 55 tantos, para que en su tercer Mundial "esté listo y al cien por cien".

Países Bajos lo necesita para sacar ventaja ante Japón el domingo y tomar la punta del Grupo F, que completan Suecia y Túnez.