Países Bajos logra una victoria agónica ante Uzbekistán

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Derrotados el miércoles por Argelia y a seis días de su debut en el Mundial, Países Bajos sufrió este lunes pero se reencontró con la victoria al imponerse 2-1 ante un flojo Uzbekistán en el Icahn Stadium, en Nueva York.

La Oranje, sin embargo, sigue sin entusiasmar. Pese a un claro dominio, necesitó de dos penales transformados por Cody Gakpo para ganar: el primero pasada la media hora (32') y el segundo sobre el final del partido (90+7').

Autor de 21 goles con la Naranja Mecánica, el delantero del Liverpool se mostró por lo demás muy poco inspirado, al igual que Brian Brobbey, que actuó como ariete en lugar de Memphis Depay, al que el técnico Ronald Koeman dio descanso.

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El entrenador neerlandés, sin duda contrariado por la falta de eficacia de sus hombres en ofensiva, también se mostró preocupado por el estado de sus tropas, en particular por la salud de su portero Bart Verbruggen, con un golpe en la cadera y sustituido por Mark Flekken a la hora de juego.

Horas antes, Koeman tuvo que confirmar la baja para United 2026 de su defensa Jurriën Timber, lesionado en la ingle y sustituido por Lutsharel Geertruida.

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Los uzbekos, que disputarán su primera Copa del Mundo, en la que jugarán ante Colombia, Portugal y la República Democrática del Congo en el Grupo K, apenas dieron sensación de peligro.

Derrotados 2-0 por Canadá el 1 de junio, los hombres del italiano Fabio Cannavaro tuvieron, sin embargo, la satisfacción de marcar un gol al 90+2, por medio de Igor Sergeev, cuando el conjunto asiático jugaba en superioridad numérica desde cinco minutos antes por la expulsión de Guus Til por una mano en el 87'. No aguantaron el empate y Países Bajos, que no pudo despejar dudas, lo ganó sobre el final.