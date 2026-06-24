Panamá tampoco pudo contra Croacia y se despide de United 2026

Panamá perdió ante Croacia 1-0 este martes en la Copa del Mundo de United 2026, una derrota que elimina a los canaleros de la máxima cita del futbol, y permite a los croatas seguir respirando, en el partido 200 de Luka Modric como internacional.
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La selección dirigida por Thomas Christiansen jugó por momentos de tú a tú a los de Zlatko Dalic, pero no fue suficiente para derrotar a un equipo que brindó la victoria a Modric.
El delantero Ante Budimir rompió el sueño panameño de seguir en el Mundial con un gol al minuto 54, en partido disputado en el Estadio Toronto (Canadá), donde los croatas aprovecharon las pocas ocasiones que tuvieron, ante un rival que plantó cara y no se echó atrás, pero que volvió a quedarse sin recompensa.
Los centroamericanos, que soñaban con pasar por primera vez de la fase de grupos, tras su primera participación mundialista en Rusia 2018 (perdieron los tres juegos), quedaron así eliminados con esta derrota.
Al contrario que Croacia, que después de perder contra Inglaterra en la primera fecha, sigue en carrera y podría quedar todavía primera del grupo L si derrota a Ghana y los ingleses pinchan ante los canaleros, que no se juegan nada.
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