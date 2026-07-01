Pape Thiaw confirma la baja de Édouard Mendy para el duelo de Senegal ante Bélgica

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El seleccionador de Senegal, Pape Thiaw, confirmó que el guardameta Édouard Mendy será baja para el duelo de dieciseisavos de final del Mundial 2026 frente a Bélgica, este miércoles (2:00 p. m.), debido a la lesión que sufrió ante Noruega.

"Édouard Mendy está descartado para el partido, pero estará con el grupo", anunció el técnico en conferencia de prensa.

Thiaw reconoció la dificultad del compromiso, aunque aseguró que Senegal afronta el duelo con confianza tras superar una complicada fase de grupos.

"Ahora son partidos de eliminación directa. Si ganamos, seguimos; si perdemos, nos vamos a casa. Bélgica terminó primera de su grupo, pero nosotros también nos ganamos el derecho de estar aquí. Los jugadores lograron la clasificación con mucho carácter y ahora comienza un nuevo torneo", afirmó.

Mané durante el entreno del conjunto africano realizado en la universidad de Washington. (Foto: AFP)

El estratega de los Leones de Teranga aseguró que su equipo respetará a los Diablos Rojos, pero confía en sus opciones de avanzar.

"Llegamos con mucha confianza y muchísimo respeto por Bélgica. Estamos preparados para darlo todo y continuar nuestra aventura en este torneo", concluyó.