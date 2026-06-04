Paraguay quiere ser el equipo "más molesto" del Mundial

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Paraguay quiere convertirse en el equipo más molesto del Mundial 2026, dijo este jueves el entrenador de la Albirroja, Gustavo Alfaro, quien calificó de "muy parejo" el Grupo D que integra con el anfitrión Estados Unidos, Turquía y Australia.

El equipo Guaraní volverá a la máxima cita después de 16 años de ausencia, impulsado por la transformación que logró el estratega argentino desde su llegada al banquillo.

Paraguay clasificó al Mundial 2026 como sexto de las Eliminatorias de la CONMEBOL.

"Vamos a convertirnos en los más molestos de la Copa del Mundo", expresó el técnico en la única conferencia de prensa pautada antes del viaje del sábado hacia Los Ángeles, y un día previo al amistoso de despedida con Nicaragua, en Asunción.

"La templanza y nuestra capacidad de lucha nos va a llevar a ser incómodos para nuestros rivales", resaltó Alfaro, y añadió que sus dirigidos tienen "un poder que será complejo para cualquier rival". También describió la serie como muy equilibrada y anticipó que "va a estar peleado hasta el final".

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El entrenador advirtió que sus jugadores van a verse obligados a administrar sus emociones. "Eso va a ser tremendo", remarcó sobre lo que será el primer partido contra Estados Unidos, el 12 de junio en el SoFi Stadium, de Los Ángeles.

"Yo estuve allí", recordó, pues en ese coliseo dirigió a Costa Rica en su partido con Brasil (0-0) el 24 de junio de 2024 por la Copa América, frente a 70 mil espectadores.

Alfaro dijo que Paraguay vuelve al torneo por novena vez "después de 16 largos años de espera y de ver los mundiales por TV".

El entrenador generó polémica al declarar que dejó "una selección armada para 10 años" haciendo referencia a Ecuador.

Admitió que la delegación viajará el sábado llevándose "la ilusión de un país entero".

"La efervescencia no nos intimida. Es el sentimiento que nos transmite la gente. Ojalá estemos a la altura de las circunstancias", soltó Alfaro con la elocuencia que lo caracteriza.

“ Vamos preparados para luchar, para dejar la piel, para honrar la memoria ” Gustavo Alfaro, entrenador de Paraguay

Sobre el tipo de juego que espera plantear, anticipó que buscarán hacer retroceder a los rivales y "ser fuertes en las dos áreas".

"Me voy al Mundial lleno de amor, con un corazón que explota. Tengo la pasión de un pueblo que me dio amor y el sentimiento más noble. Si sentimos que podemos hacer un buen Mundial, es por lo que nos transmite la gente", cerró Alfaro la conferencia.