Recorrido por el Centro de Prensa en la Ciudad de México

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Ciudad de México da la bienvenida a los periodistas con un espacio pensado especialmente para ellos.

OTRAS NOTICIAS: Hicimos un recorrido por la sala de medios del estadio Ciudad de México



En medio de la fiesta de partidos de la Copa Mundial FIFA 2026, la Ciudad de México recibe a turistas, aficionados, voluntarios y periodistas de distintos países del mundo, para vivir este evento deportivo.

Por lo tanto, la Ciudad Capital de México ha preparado distintos ambientes para que cada visitante pueda sentir desde sus distintos enfoques, la emoción, pasión y esta fiesta del fútbol.

Los enviados a las sedes del mundial de Soy502, Pedro Pablo Mijangos y Ana Lucía Castillo, notaron dicha pasión en el diseño del ambiente que México ha preparado para todos los comunicadores que llegan con la misión de informar a través de sus plataformas, minuto a minuto de lo que será United 2026.

Uno de los Centro de Prensa se encuentra ubicado dentro del Casino Militar Campo Marte, a pocos metros del Auditorio Nacional. Nombrado Casa de Ciudad de México para esta temporada.

Un espacio que facilita el trabajo y networking

El intercambio cultural se vivirá día a día dentro de la Copa Mundial FIFA 2026. La Casa de México será el espacio perfecto para conocer colegas de distintas ramas del periodismo, intercambiar experiencias y conocimientos.

El Centro de Prensa ofrece salas abiertas con sillones cómodos para facilitar el trabajo en equipo, áreas de networking, perfectos para redactar, visualizar material o preparar la agenda de las coberturas diarias.

: Diversos ambientes de sala para reuniones con pantallas para ver los partidos. (Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy502)

Entre las facilidades que se ofrecen a los periodistas son: acceso a internet gratuito e ilimitado, centro de conexión para cargar todo el equipo tecnológico requerido para la cobertura del día a día, transporte que saldrá desde este lugar hacia el Estadio de la Ciudad de México.

Además, de un estudio de grabación para todo tipo de contenido, podcast, canal de YouTube, Tik Tok, e incluso televisión.

El acceso es totalmente abierto para todos los periodistas que trasladarán sus oficinas de trabajo a la capital mexicana.

Estaciones de carga para los equipos utilizados por los periodistas. (Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy502)

La pasión del fútbol también se vive cuando se trabaja

¿Quién dijo que todo debe ser trabajo? La mente y el cuerpo requiere de un descanso para continuar produciendo. Añadiendo que se trata de la cobertura de la fiesta más grande del fútbol; por lo que, también hay áreas para descansar y hacer amigos.

Consolas de videojuegos, "futillos" y sillones de masaje son los espacios pensados para recargar las energías para regresar a la jornada laboral.

Por supuesto los ambientes con pantallas grandes y "bean bags" para disfrutar de cada partido, compartiendo alguna bebida o antojitos nacionales, cortesía del lugar.