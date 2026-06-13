Suiza arranca el sueño mundialista ante la Catar de Lopetegui

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Catar y Suiza se verán las caras este sábado, en un partido que dejaría al ganador con grandes chances de estar en los dieciseisavos, tras el empate entre Canadá y Bosnia que abrió las acciones del grupo B.

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Ocho años han pasado desde la inesperada destitución de Julen Lopetegui como técnico de España, cuando faltaban solo dos días para el debut de la Roja en Rusia 2018.

Hoy, a la 1:00 p. m., podrá cumplir el sueño mundialista cuando dirija a la selección de Catar, que se medirá a Suiza en el Estadio de la Bahía de San Francisco.

Catar entrenó pensando en su debut ante Suiza. El juego podrá ser visto en Guatemala a través de Tigo Sports, FOX y Canal 7. (Foto: AFP)

Los Marrones jugarán la segunda justa de su historia, la primera por mérito deportivo tras ser el anfitrión de la edición disputada en 2022.

Será un partido complicado, sobre todo por su historial reciente ante delegaciones europeas, registrando 8 derrotas, 5 empates y solo 2 victorias en sus últimos 15 enfrentamientos.

El técnico Murat Yakin (izq.) cuenta con jugadores con gran trayectoria en Europa, como Embolo, a su derecha.

El cuadro helvético, por su parte, llega como el gran favorito a este duelo, aunque ha tenido que sufrir con la presencia de serpientes en los alrededores de su campamento base.

De la mano de su técnico Murat Yakin, los suizos aspiran a ser protagonistas con jugadores como Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Manuel Akanji (Inter de Milán) o los sevillistas Djibril Sow y Ruben Vargas, este último aún en duda al quedar al margen de las últimas sesiones por problemas físicos.

Lopetegui está listo para dirigir a Catar en la cita mundialista, la segunda para el cuadro árabe. (Foto: AFP)

Mal recuerdo

La salida de Lopetegui de la selección española fue polémica. En mayo de 2018 había renovado contrato con la Roja, como mínimo, hasta mediados de 2020. El Real Madrid anunció que pagaría su cláusula de rescisión e hizo oficial su fichaje unos tres días antes del debut en Rusia 2018.

Unas horas después, Luis Rubiales, entonces presidente de la Federación Española de Futbol, anunció su destitución, sosteniendo que no era el momento correcto para hacer la negociación y que se enteró "cinco minutos antes del anuncio oficial".

"Mientras es trabajador de la Federación Española, no puede hacer las cosas de esta manera. Nos hemos visto obligados a tomar esta decisión, no entro en cómo actúa uno u otro club", completó en ese entonces.