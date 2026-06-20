Paraguay elimina a Turquía y sigue en carrera por avanzar a dieciseisavos

La selección guaraní consiguió un triunfo vital al derrotar 1-0 a Turquía en el estadio de la Bahía de San Francisco por la segunda jornada del grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026, resultado que la mantiene con vida en la lucha por la clasificación.
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La Albirroja golpeó apenas a los dos minutos de juego gracias a un potente zurdazo de Matías Galarza desde la frontal del área que dejó sin reacción al guardameta Ugurcan Cakir.
Tras el tanto, los dirigidos por Gustavo Alfaro cedieron la iniciativa y sufrieron ante el empuje de la selección otomana, que generó varias ocasiones de peligro, pero se encontró con un inspirado Orlando Gill. El arquero paraguayo fue determinante para mantener la ventaja durante toda la noche.
Antes del descanso llegó la jugada que marcó el partido. En el tiempo agregado, Miguel Almirón fue expulsado tras cubrirse la boca mientras intercambiaba palabras con un rival, una acción sancionada por la nueva "Ley Prestianni".
El VAR alertó al árbitro salvadoreño Iván Barton, quien mostró la tarjeta roja al atacante paraguayo.
Con superioridad numérica durante todo el complemento, Turquía se volcó al ataque en busca del empate. Sin embargo, la falta de puntería y una nueva serie de intervenciones de Gill frustraron los intentos del conjunto dirigido por Vincenzo Montella.
Hakan Calhanoglu y Deniz Gul dispusieron de las ocasiones más claras, especialmente este último en los minutos finales, pero el marcador ya no se movió.
¿Cuándo vuelven a tener actividad los equipos del grupo D?
Con la victoria, Paraguay ascendió al tercer lugar del grupo y llegará con opciones de clasificación al duelo frente a Australia. Turquía, por su parte, quedó eliminada del torneo tras encajar su segunda derrota consecutiva y se despedirá enfrentando a Estados Unidos.