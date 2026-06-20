Paraguay elimina a Turquía y sigue en carrera por avanzar a dieciseisavos

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La selección guaraní consiguió un triunfo vital al derrotar 1-0 a Turquía en el estadio de la Bahía de San Francisco por la segunda jornada del grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026, resultado que la mantiene con vida en la lucha por la clasificación.

La Albirroja golpeó apenas a los dos minutos de juego gracias a un potente zurdazo de Matías Galarza desde la frontal del área que dejó sin reacción al guardameta Ugurcan Cakir.

Tras el tanto, los dirigidos por Gustavo Alfaro cedieron la iniciativa y sufrieron ante el empuje de la selección otomana, que generó varias ocasiones de peligro, pero se encontró con un inspirado Orlando Gill. El arquero paraguayo fue determinante para mantener la ventaja durante toda la noche.

Paraguay secure the victory! #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 20, 2026

Antes del descanso llegó la jugada que marcó el partido. En el tiempo agregado, Miguel Almirón fue expulsado tras cubrirse la boca mientras intercambiaba palabras con un rival, una acción sancionada por la nueva "Ley Prestianni".

El VAR alertó al árbitro salvadoreño Iván Barton, quien mostró la tarjeta roja al atacante paraguayo.

TUR 0-1 PAR (FT)



¡¡¡HERÓICA GARRA GUARANÍ!!!



Turquía es el primer GRAN FRACASO de esta Copa del Mundo. Matemáticamente eliminada tras las dos primeras jornadas.



Estados Unidos asegura el primer puesto de grupo (como México)



Se vienen datos ALUCINANTES de este partido. pic.twitter.com/qIjFK2tJCg — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 20, 2026

Con superioridad numérica durante todo el complemento, Turquía se volcó al ataque en busca del empate. Sin embargo, la falta de puntería y una nueva serie de intervenciones de Gill frustraron los intentos del conjunto dirigido por Vincenzo Montella.

Hakan Calhanoglu y Deniz Gul dispusieron de las ocasiones más claras, especialmente este último en los minutos finales, pero el marcador ya no se movió.

Miguel Almirón is sent off for covering his mouth whilst directing a comment at Turkey's Mert Muldur



The new rule was brought in before the World Cup. pic.twitter.com/hNLyjNPlZ2 — B/R Football (@brfootball) June 20, 2026

¿Cuándo vuelven a tener actividad los equipos del grupo D?

Con la victoria, Paraguay ascendió al tercer lugar del grupo y llegará con opciones de clasificación al duelo frente a Australia. Turquía, por su parte, quedó eliminada del torneo tras encajar su segunda derrota consecutiva y se despedirá enfrentando a Estados Unidos.