El parche especial para Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

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Kylian Mbappé y Emiliano Martínez también estrenaron este martes un parche único y conmemorativo por su actuación en el Mundial pasado.

La FIFA ha realizado parches especiales para distintos jugadores que disputan la Copa del Mundo United 2026 y uno de ellos lo comparten Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Uno de ellos es el parche "Legacy", el cual será utilizado únicamente por los jugadores que han tenido participación en cinco o más mundiales de fútbol.

En este selecto grupo se encuentran: Lionel Messi (Argentina), Cristiano Ronaldo (Portugal), Guillermo Ochoa (México), Luka Modrić (Croacia), Manuel Neuer (Alemania) y Yuto Nagatomo (Japón).

Lionel Messi estrenó este martes su parche "Legacy" con un hat-trick. (Foto: Marca)

Además, el francés Kylian Mbappé lució este martes un parche en conmemoración por la Bota de Oro que consiguió en el pasado Mundial 2022, en el que fue el máximo goleador del torneo.

Kylian Mbappé estrenó este martes con un doblete su parche especial por ser Bota de Oro del Mundial pasado. (Foto: Marca)

Otro parche especial es utilizado por el portero argentino Emiliano Martínez, quien consiguió el Guante de Oro en Qatar 2022 por ser el arquero menos vencido.