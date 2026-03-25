Parrandas Ice: así puedes participar en los eventos de Dorada

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Dorada Ice continúa desarrollando sus eventos conocidos como "Parrandas Ice", una serie de actividades que se realizan a lo largo del año en distintos puntos del país.

Estas parrandas forman parte de la marca desde hace varios años. Actualmente, la iniciativa se retoma con un enfoque adaptado a cada región, con el objetivo de generar experiencias cercanas con los consumidores.

Según la marca, estas actividades buscan posicionarse como un espacio de encuentro donde las personas puedan reunirse, expresarse y participar en dinámicas de entretenimiento.

(Fotografía cortesía: Dorada Ice)

Las Parrandas Ice se desarrollan en distintos formatos. Algunas son abiertas al público, mientras que otras funcionan bajo esquemas más privados. La dinámica de ingreso también varía: en ciertos casos se realiza mediante la compra de entradas en el lugar, en otros a través de invitaciones, y también existen eventos donde el acceso está vinculado al consumo de productos de la marca.

Las fechas y ubicaciones de estas actividades forman parte de la programación anunciada por Dorada Ice, que se estará desarrollando en diferentes regiones durante el año.

Con esta propuesta, la marca continúa impulsando espacios de convivencia vinculados a su comunidad de consumidores.