Un paseo en metroriel en una de las sedes mundialistas

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Aprovechando los ratos sin futbol durante United 2026, intentamos conocer y recorrer las ciudades que visitamos. Este jueves tocó un pedacito Houston, en un par de horas, porque en la noche tomamos vuelo para otro destino: Filadelfia.

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Por cuestiones de logística, nuestro hospedaje es cerca de los estadios, acá las distancias son grandes, el transporte colectivo no siempre resuelve y pagar taxi sale carísimo. La mayoría de escenarios que hemos visitado no están tan cerca del centro de la ciudad.

Pero daba curiosidad subir al MetroRail (tren ligero) que pasa cerca y adentrarnos un poco en la vida de esta metrópoli que nos ha recibido muy bien.

Los enormes edificios son parte del identificativo de la mayoría de grandes ciudades en Estados Unidos. (Foto: Pedro Mijangos)

Fácil de usar y de acceder para propios y extraños. En cada estación hay máquinas en las cuales se compran los boletos. El mecanismo es así: si tenés tarjeta del tren, se compran paquetes mensuales, semanales o diarios. Si no, como en este caso, se compra "tiempo".

¿Cómo así, tiempo? Da la opción de mínimo comprar tres horas de corrido. Ejemplo, si la adquirí a las 8:00 de la mañana, entonces se vence a las 11:00. En ese lapso puedo ir y venir. Luego hay que renovar el ticket.

El costo por las tres horas fue de unos 14 quetzales. Y, tiene una ventaja, que con el mismo pase se pueden usar buses para conectar con el destino al que uno va. Ya trenes de mayores distancias se pagan aparte y son más caros.

Una imagen del interior del MetroRail, muy moderno y cómodo. (Foto: Pedro Mijangos)

Pero aquí un detalle admirable. No hay policías en todas las estaciones revisando que el usuario haya pagado o utilizado su tarjeta. Tampoco sensor para cruzar la puerta con el QR. La gente es respetuosa del sistema, pero también cada cierto trayecto se suben dos trabajadores del metro para revisar que todos vayamos en orden. Si no, multa.