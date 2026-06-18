Travesía de 16 horas para ver a Messi y después a Cristiano

-

En nuestra planificación de coberturas mundialistas se nos presentó el primer gran desafío y lo cumplimos: estar en el primer partido de Messi y de Cristiano en United 2026.

OTRAS NOTICIAS: Vimos de cerca la magistral actuación de Messi en Kansas

Para completar la faena, que celebramos casi como un gol en el minuto 90, tuvimos que reducir el sueño a un par de horas y tomar dos aviones para hacer el traslado de Kansas a Houston (unos mil 200 kilómetros).

Gigante el aeropuerto de Dallas, donde conectamos de Kansas para volar a Houston, el destino final. (Foto: Pedro Mijangos)

El martes por la noche gozamos con Messi y la multitud albiceleste que siempre acompaña a su selección. En el estadio inmenso de Kansas, el 10 hizo otra de sus obras magistrales y anotó en tres ocasiones para guiar a los suyos al triunfo contra Argelia.

En su esplendor, todavía, vimos a la "Pulga" hacer de las suyas con el balón en los pies. Corre lo necesario, pero sabe cómo y cuándo acelerar. Tiene imán, tiene magia. Y tras el goce, vino el trajín.

Salir de la casa de los Chiefs, de la NFL, costó más de lo esperado. Por la hora, casi las 11:00 de la noche, no había posibilidad de tomar transporte público y tampoco de pedir taxi por las miles de solicitudes que había. Al igual que el precio, la oferta era de 90 dólares (casi 700 quetzales) para recorrer 12 kilómetros. ¡Una locura!

CR7 no se fue contento con el resultado en Houston. (Foto: Rudy Martínez)

Tocaba esperar que bajara la demanda, pero en eso, un buen emprendedor de carro grande empezó a ofrecer jalón por 20 dólares. Lo tomamos. Luego hotel, pestañazo y al aeropuerto porque debíamos subirnos al avión a las 5:30 de la mañana y llegar a Houston (con escala de por medio).

Valió la pena

A las 10:00 ya estábamos en territorio texano, dejar maletas en el hotel y buscar el estadio. Eso sí fue fácil de ubicar, una marea de camisolas con el número 7 en la espalda nos fue guiando hasta encontrarnos con Cristiano Ronaldo.