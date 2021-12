El niño que pasó de ser meme a campeón de fútbol americano

A los nueve años Collin fue filmado mientras hacía la cola en Popeyes mientras lo llamaban "Terio".

Para Dieunerst Collin fue sorpresa el haberse convertido en meme cuando hacía cola en Popeyes. Nadie le preguntó si podían filmarlo, publicarlo y darle una exposición. Era un niño y la pasó mal, pero con el paso del tiempo supo sobreponerse y ahora disfruta un éxito deportivo.

“Cuando recién pasó, me sentí triste. Fue alguien grabándome aleatoriamente, y yo nunca había sido viral antes. Fue emocional, lloré un poco. Con los años, lo superé”, contó sobre lo que sintió cuando se dio cuenta que era “Terio”.

Ser un meme significó bullying, particularmente de compañeros mayores, “Cuando estaba empezando secundaria, un par de personas me decían: ‘Tú eres Terio. Eres un meme’”, contó a Sports Illustrated.

Eventualmente las cosas mejoraron en su escuela, pero igual llamaba la atención a otras personas, incluso en otros estados. El adolescente evitaba que lo grabe gente extraña, algo que encontró “bastante raro”.

Campeón de fútbol americano

Ya adolescente, Collin se encontró festejando una importante victoria personal, ya que su equipo de East Orange High School (N.J.) ganó el campeonato estatal en un emocionante thriller de triple tiempo extra para coronar una temporada invicta.

El reciente campeón aún no tiene definido su futuro en el fútbol americano, pero tiene planes en ir a la universidad y posiblemente trabajar en medios deportivos. Y espera que su historia pueda ayudar a otras personas que han tenido que lidiar con el acoso escolar a superar esos obstáculos.

"Yo diría que no lo tomes como algo personal, porque cuando lo tomé como algo personal, llegué a un lugar en el que era como, 'No sé si quiero salir más'", Collin. dijo. "Y mantente cerca de amigos y familiares ... también conocerás gente nueva cuando no te lo tomes como algo personal".