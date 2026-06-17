"Pato Merlín", la mascota sensación en el Mundial FIFA 2026

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El Pato Merlín ha conquistado los corazones de los fanáticos que disfrutan de los partidos del Mundial FIFA 2026 en la sede de la Ciudad de México.

Portando la camisola de la selección mexicana con orgullo, la mascota recorre las calles inspirando ternura e incluso caminando con algunos espectadores, por ello la FIFA lo invitó a participar en actividades oficiales en el Fan Fest, el evento organizado para los aficionados en el centro.

El pato es la sensación. (Foto: AFP)

El animal fue nombrado como mascota de la afición mexicana mundialista luego del triunfo 2-0 de México frente al equipo de Sudáfrica en la inauguración.

Karla Gómez, vendedora ambulante que suele recorrer la zona junto a su hijo Christian es la dueña de Merlín, en las redes sociales destacan clips del pato acompañando a su familia.

"Para nosotros era un día normal. Pensábamos que estábamos pasando como desapercibidos, porque nunca pensamos que Merlín fuera a tener ese boom", dijo en una entrevista.

Karla dijo que se siente como la mamá de Merlín y ha sido una sorpresa por ser considerada como una de las mascotas del mundial.

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