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"Pato Merlín", la mascota sensación en el Mundial FIFA 2026

  • Por Selene Mejía
17 de junio de 2026, 13:41
El Pato Merlín es la sensación en la Copa del Mundo 2026. (Foto: AFP)

El Pato Merlín es la sensación en la Copa del Mundo 2026. (Foto: AFP)

El Pato Merlín ha conquistado los corazones de los fanáticos que disfrutan de los partidos del Mundial FIFA 2026 en la sede de la Ciudad de México. 

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Portando la camisola de la selección mexicana con orgullo, la mascota recorre las calles inspirando ternura e incluso caminando con algunos espectadores, por ello la FIFA lo invitó a participar en actividades oficiales en el Fan Fest, el evento organizado para los aficionados en el centro. 

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El pato es la sensación. (Foto: AFP)

El animal fue nombrado como mascota de la afición mexicana mundialista luego del triunfo 2-0 de México frente al equipo de Sudáfrica en la inauguración. 

Karla Gómez, vendedora ambulante que suele recorrer la zona junto a su hijo Christian es la dueña de Merlín, en las redes sociales destacan clips del pato acompañando a su familia. 

"Para nosotros era un día normal. Pensábamos que estábamos pasando como desapercibidos, porque nunca pensamos que Merlín fuera a tener ese boom", dijo en una entrevista. 

Karla dijo que se siente como la mamá de Merlín y ha sido una sorpresa por ser considerada como una de las mascotas del mundial. 

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@the.jesse.jba Merlín, El Patito Que Enamoró A Todo El Mundo #merlin #mexico #mexicanos #futbol #viral ♬ The Winner Is... Version - DeVotchKa

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