Seguidores de Argentina y Argelia se van a los golpes en Times Square (video)

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Aficionados de Argentina y Argelina concentrados en pleno Times Square se fueron a los golpes previo al encuentro entre sus selecciones.

Argentina y Argelia se enfrentan este martes 16 por el grupo J en el Arrowhead Stadium de Kansas City en el debut de ambas selecciones en la copa del mundo.

De acuerdo a varios videos que circulan en las redes sociales, los aficionados concentrados en Times Square, Nueva York, se fueron a los golpes propinándose puños y patadas

En las imágenes se observa a niños y mujeres correr en busca de refugio

No había habido ningún tipo de problema entre aficiones en este Mundial hasta hoy.



Los argentinos y los argelinos se han pegado en Times Square. pic.twitter.com/1EWeWUylhM — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) June 16, 2026

Aunque aún no se tiene una versión de las causas que provocaron la pelea.

Según publicó el medio francés Le Parisien, los seguidores de ambos equipos llegaron a las manos tras intercambiar gestos obscenos e insultos.

De acuerdo con el medio, la policía intentó separarlos y realizó arrestos. Aún no se han publicado cifras de víctimas.