Seguidores de Argentina y Argelia se van a los golpes en Times Square (video)

Aficionados de Argentina y Argelina concentrados en pleno Times Square se fueron a los golpes previo al encuentro entre sus selecciones.
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Argentina y Argelia se enfrentan este martes 16 por el grupo J en el Arrowhead Stadium de Kansas City en el debut de ambas selecciones en la copa del mundo.
De acuerdo a varios videos que circulan en las redes sociales, los aficionados concentrados en Times Square, Nueva York, se fueron a los golpes propinándose puños y patadas
En las imágenes se observa a niños y mujeres correr en busca de refugio
Aunque aún no se tiene una versión de las causas que provocaron la pelea.
Según publicó el medio francés Le Parisien, los seguidores de ambos equipos llegaron a las manos tras intercambiar gestos obscenos e insultos.
De acuerdo con el medio, la policía intentó separarlos y realizó arrestos. Aún no se han publicado cifras de víctimas.