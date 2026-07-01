Periodistas ecuatorianos son agredidos por afición mexicana tras encuentro (Video)

Luego de que Ecuador perdiera frente a la Selección de México en el encuentro del Mundial FIFA 2026, un grupo de hinchas mexicanos lanzó cerveza y vasos contra los periodistas del canal ecuatoriano Teleamazonas.
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Gissella Buendía, Alfonso Laso Ayala y José Carlos Crespo estaban transmitiendo desde uno de los palcos del Estadio Azteca cuando alguien les lanzó un vaso.
"Los jugadores recién se retiraron del campo y la gente también que se aprovecha acá, a todo esto estamos en el palco de prensa en la parte de arriba, ahora que estamos acá nos volvieron a lanzar, ya informamos a la policía para ver si puede tomar un poco de orden, pero volviendo a lo futbolístico...", dijo Gissella cuando de repente en la transmición de ve que un objeto golpea a José Carlos.
Tras este infortunado evento Crespo comentó en una entrevista:
"Creo que nos reconocieron como ecuatorianos y nos tiraron cerveza, creímos que hasta ahí todo era normal, durante los goles sobre todo, entiendo que eso pueda pasar, pero ya después del partido seguían lanzando, estábamos al aire y lanzaron, estábamos con la cámara de frente, me cayeron unos vasos que estaban llenos, también había cerveza pero no se vertieron a mi sino a uno de los productores... creo que debería haber más protección para la prensa", dijo.
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