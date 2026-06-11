Guatemalteco Fer Villanueva aparece en primer disco de Ronaldinho Gaúcho

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Ronaldinho Gaúcho lanzó su primer disco titulado "Camisa 10" y entre los intérpretes se encuentra el guatemalteco Fer Villanueva.

El brasileño, campeón del mundo en el 2002 y leyenda del FC Barcelona, cumplió su sueño de salir completamente del deporte y dedicarse a la música pues, además del álbum, abrió un sello discográfico llamado "Tu Música".

Los productores Allan Jesus, Roni Maltz Bin y Roberto de Assis, quien es hermano y manager del astro brasileño iniciaron la idea que ya es una realidad.

Camisa 10

Está dividido en dos discos con 60 temas de artistas de 18 países, los ritmos incluyen dancehall, afrobeats, pop, trap, reguetón.

Ronaldinho aparece en las canciones "Perfil", junto al artista mexicano Luis R. Conriquezm, "Vamos celebrar" con Pitbull y "La verde" con Tony Aguirre.

También están Sean Paul, Juan Magán, Justin Quiles, Lenny Tavárez, Dalex, Ke Personajes y L-Gante y artistas de Corea del Sur, Cuba, Francia, Nigeria, Turquía, España y Venezuela.

Fer Villanueva

El guatemalteco participa en dos canciones: "Adicto a tu cuerpo" junto a DJ Nelson y "2002" con Lalo Ebratt.

Acerca de cómo surgió su participación en el proyecto Fer contó a Soy502:

"La participación surgió gracias a la relación de Richi Villanueva, Director, Mannager y CEO de la empresa de V2 Entertainment, que gracias a su tiempo trabajando en la industria con artistas como Jay Wheeler, Bryant Myers, Don Omar y Anuel entre otros, me buscaron como talento nuevo al proyecto".

Al cuestionarle si conoció al astro brasileño dijo: "aún no pero ya está en planes en estos meses, abordarlo en un evento donde estaremos los artistas y colaboradores del proyecto para celebrar este álbum que une música y deporte de muchos países".

"Guatemala es rico en gastronomía, cultura y arte y tiene mucho que dar, por ello me siento honrado de haber podido participar en un proyecto, tan hermoso, tan grande y global, así como yo habemos muchos que estamos trabajando para poner el nombre de Guatemala en alto", expresó acerca de su sentir en este momento.

"Camisa 10" está disponible en todas las plataformas digitales.

Escucha las canciones aquí: