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¡Pide auxilio! Hombre herido de bala llega a estación de bomberos

  • Por Maria Fernanda Gallo
13 de junio de 2026, 07:32
El hombre llegó gravemente herido.&nbsp;(Foto: Shutterstock)

El hombre llegó gravemente herido. (Foto: Shutterstock)

El hombre iba gravemente herido tras haber recibido múltiples disparos.

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Durante la madrugada del sábado 13 de junio, un hombre fue víctima de un ataque armado.

El herido logró llegar a una estación de Bomberos Voluntarios ubicada en la zona 6 capitalina.

(Foto: Bomberos Voluntarios)
(Foto: Bomberos Voluntarios)

La Cuarta Compañía de los Bomberos actuó inmediatamente al observarlo en estado delicado.

Por la gravedad de las heridas, lo asistieron para posteriormente trasladarlo a un hospital.

Se desconoce el motivo del ataque, pero las autoridades ya investigan el caso.

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