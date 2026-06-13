¡Pide auxilio! Hombre herido de bala llega a estación de bomberos

El hombre iba gravemente herido tras haber recibido múltiples disparos.
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Durante la madrugada del sábado 13 de junio, un hombre fue víctima de un ataque armado.
El herido logró llegar a una estación de Bomberos Voluntarios ubicada en la zona 6 capitalina.
La Cuarta Compañía de los Bomberos actuó inmediatamente al observarlo en estado delicado.
Por la gravedad de las heridas, lo asistieron para posteriormente trasladarlo a un hospital.
Se desconoce el motivo del ataque, pero las autoridades ya investigan el caso.