Mujer fallece tras ser atacada a balazos esta noche en zona 18

La víctima de aproximadamente 60 años sufrió múltiples impactos de bala que le ocasionaron la muerte.
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La noche de este viernes 12 de junio en el sector "A" frente al lote 196 del asentamiento Candelaria, en la zona 18 de la ciudad capital, se escucharon disparos.
Vecinos del sector dieron aviso a los Bomberos Voluntarios, quienes tras arribar al lugar de los hechos constataron que una mujer había fallecido debido a la gravedad de las heridas.
Las mismas fueron ocasionados por múltiples impactos de bala tras un ataque armado perpetrado por desconocidos que habrían huido del lugar.
La víctima aun no ha sido identificada, pero según informaron los socorristas, se trata de una persona de sexo femenino de aproximadamente 60 años.
La Policía Nacional Civil (PNC) ha acordonado la escena del crimen a la espera del Ministerio Público (MP) para que se realicen las diligencias de ley.