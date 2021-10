¿Cómo funciona el Molnupiravir de Merck, la píldora anticovid?

Se trata de una píldora desarrollada por laboratorios Merck, que promete reducir hospitalizaciones y muertes. Con ello también se espera frenar el avance viral.

El medicamento promete reducir hospitalizaciones y muertes. Además espera frenar el avance viral.

Su nombre científico es el Molnupiravir y es un fármaco que se puede administrar por la vía oral. Está compuesto de un potente análogo de ribonucleósido que inhibe la replicación del SARS-CoV-2, el agente causante del Covid-19. Se ha demostrado que Molnupiravir es activo en varios modelos preclínicos de SARS-CoV-2, incluso para la profilaxis, el tratamiento y la prevención de la transmisión, explica el estudio del laboratorio.

El Molnupiravir también se está evaluando para la profilaxis, que evalúa la eficacia y seguridad del fármaco para prevenir la propagación de Covid-19 dentro de los hogares.





Today we announced positive interim data for our investigational #COVID19 #antiviral treatment. Learn more about our latest news: https://t.co/v1DDAa4RjN $MRK pic.twitter.com/na2O4Y5N3D — Merck (@Merck) October 1, 2021

Un estudio publicado en Nature explica que, la citada droga, es un antiviral de amplio espectro y es capaz de inhibir la replicación del virus mediante un mecanismo conocido como "mutagénesis letal". El Molnupiravir altera la capacidad multiplicatoria del genoma del SARS-CoV-2 y previene la propagación viral al fomentar la acumulación de errores en un proceso denominado "catástrofe de errores".





EL medicamento ya ha pasado los ensayos con resultados positivos y su fabricante dijo el viernes que su píldora experimental Covid-19 redujo a la mitad las hospitalizaciones y muertes en personas infectadas recientemente con el coronavirus, lo que podría significar un salto adelante en la lucha mundial contra la pandemia.





Merck y su socio Ridgeback Biotherapeutics dijeron que los primeros resultados mostraron que los pacientes que recibieron el medicamento llamado Molnupiravir, dentro de los cinco días posteriores a los síntomas de Covid-19, tuvieron aproximadamente la mitad de la tasa de hospitalización y muerte que los pacientes que recibieron una pastilla ficticia.



This could turn out to be one of the most important advances to counter Covid. Molnupiravir, a pill for 5 days (I'll nickname "M-pack") to markedly reduce hospitalization. Await details beyond press release, including safetyhttps://t.co/X1wR9K7vn0 by @matthewherper @statnews pic.twitter.com/hKBZC5Y71Z — Eric Topol (@EricTopol) October 1, 2021

Por su lado, Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno, en conferencia de prensa, calificó el viernes los nuevos resultados del ensayo de una píldora Merck para tratar el Covid-19 como "impresionantes", ya que los expertos dicen que el tratamiento podría ser una herramienta clave en la lucha contra la pandemia. Ahora se está a la espera de su aprobación para introducirla en el mercado y ofrecer otra alternativa para combatir el coronavirus.