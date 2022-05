¿Plantaron la credencial de Debanhi en la zona de apartamentos?

El padre de Debanhi, Mario Escobar, afirmó que la credencial encontrada en un complejo de apartamentos, perteneciente a Debanhi Escobar es una distracción para obstruir la investigación.

Escobar reveló a través de un video en redes sociales detalles de la situación y desmintió rumores que se comentan a través de youtubers.

"Mi esposa no está enferma por ahí alguna gente que tiene sus canales están pasando información de que está mala de salud, ¡es mentira", dijo.

(Foto: Fiscalía Nuevo León)

Luego aclaró la situación de la credencial de Debanhi localizada:

"Acerca de la credencial que se encontró hoy, esa ya se había perdido hace dos o tres meses y no la habían encontrado, ya la encontraron en una de las diligencias del licenciado Rodolfo, de desaparecidos, encontraron la credencial del lector y ahora encuentran la credencial de Debanhi del sindicato, quiero decirles que es mayor de edad, Debanhi tiene 18 años, 5 meses", explicó.

"No crean la información que les dan los youtubers, información falsa, la credencial del servicio médico que les comentaba es una credencial que dura 6 o 7 meses y se van actualizando cada semestre porque así lo requiere el sindicato y las autoridades del sistema de la universidad, no les hagan caso a los youtubers, no estamos pidiendo dinero, no estamos lucrando", dijo.

La confusión por la credencial surgió luego de que circulara en redes sociales el documento de la fiscalía con el contenido de la bolsa de Debanhi, donde se escribe las pertenencias que llevaban entre ellas una credencial del SNTE (Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación), similar a la encontrada en el lugar, por ello Mario aclaró que esa se había perdido antes y que ella portaba una nueva.

(Foto: Oficial)

"Quiero comentarles que seguimos en el caso de mi hija, tratando de esclarecer qué pasó, la fiscalía sigue trabajando, sigue de alguna manera con el caso, tengo la esperanza y la certeza de que todo se va a solucionar para bien y se va a esclarecer esta situación", afirmó.

El maestro también contó que cuenta con seguridad luego de las amenazas que ha recibido, también dijo que no puede dar datos para no entorpecer las investigaciones pero afirmó que él será el primero en decir algo cuando tenga más detalles.

Esto explicó: