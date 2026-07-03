Popovic pidió respeto para Australia tras quedar eliminada

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Australia quedó eliminada en tanda de penales ante Egipto en medio de fuertes críticas a las decisiones del seleccionador Tony Popovic, quien reaccionó al término del compromiso.

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Popovic defendió su decisión de cambiar al experimentado Patrick Beach por Matthew Ryan en la portería, así como de dejar encargado del penal definitivo a Lucas Herrington, un joven de 18 años, que finalmente erró y terminó cediendo el boleto a Egipto para los octavos de final.

Los Socceroos completaron 1,336 pases de los 1,647 que registraron en total. (Foto: AFP)

"Ahora es fácil criticarlo, pero si Herrington lo hubiese marcado se hablaría de un chico de 18 años que anotó. Si jugó dos partidos en el Mundial y lo hizo bien, no sé cuál es la diferencia, que lo hiciese en uno decisivo", cuestionó.

Sobre la rotación en el arco, el director técnico explicó: "si hubiésemos ganado, a nadie le hubiese importado el cambio. Quedaban dos minutos y teníamos un cambio. Matthew tiene experiencia y unos buenos registros en penales. Patrick Beach estaba bien, pero tiene menos experiencia. No funcionó, pero no porque Matthew lo hiciese mal, sino porque tiraron muy bien los penales".

Australia sumó 245 líneas de pase a la espalda, 465 entre líneas y 329 líneas de pase por delante. (Foto: AFP)

Al ser cuestionado sobre la intención de Australia por buscar la tanda de penales para sellar la llave a su favor, Popovic negó la posibilidad y confesó que creía que serían sus dirigidos quienes anotarían durante el alargue.

Con molestia, habló sobre la lesión de Jordan Bos. "Tuvo que abandonar el campo y ni siquiera hubo amarilla", dijo.

Jordan Bos fue el jugador australiano con más sprints en United 2026, con 223 en total. (Foto: AFP)

Para terminar, el seleccionador de Australia pidió respeto para su equipo. "Hasta que no nos respeten como un equipo que está en la elite, esto no lo veremos", aunque advirtió que esto es posible cuando se obtienen buenos resultados en los grandes torneos.