Portugal cerrará su preparación este miércoles ante Nigeria

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La selección de Portugal aceita sus engranajes a una semana de hacer su estreno en la Copa del Mundo 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio.

Este miércoles, a las 12:45 p. m. (hora de Guatemala), los Lusos enfrentarán a Nigeria en el Estadio Dr. Magalhaes Pessoa, antes de viajar a Estados Unidos, donde instalarán su campamento base en Florida durante la primera etapa del torneo.

Bruno Fernandes hizo dos goles la última vez que Portugal y Nigeria se vieron las caras. (Foto: AFP)

Los dirigidos por Roberto Martínez llegan como favoritos ante un rival diezmado. Victor Osimhen y Ademola Lookman no figuran en la convocatoria de las Super Águilas por precaución. Por su lado, Cristiano Ronaldo podría sumar minutos, pero todo indica que no será parte del cuadro titular.

Portugal venció el sábado pasado a Chile por 2-1 y quiere despedirse de la afición lusa con un nuevo triunfo, aunque los contrincantes no serán fáciles de vencer. Su capitán y máxima figura jugó los primeros 45 minutos en el fogueo ante los sudamericanos.

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Ya con los ojos puestos en la máxima cita del futbol, Portugal es una de las candidatas a levantar la copa, con una plantilla cinco estrellas en la que, además de CR7, también destacan nombres como Bruno Fernandes, Bernardo Silva y Vitinha.

Los Lusos debutarán en United 2026 el 17 de junio, contra República Democrática del Congo, en el Estadio de Houston.

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Así jugarían

Portugal: Costa, Dalot, Dias, Inácio, Mendes, Vitinha, Fernandes, Neves, Silva, Guedes, Neto.

Nigeria: Okoye, Bewene, Ogbu, Fernandez, Onyemaechi, Simon, Onyeka, Ndidi, Nnadi, Adams, Moffi.