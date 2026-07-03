Portugal pone la mira en España y Cristiano Ronaldo conmueve con un noble gesto

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Menos de 24 horas después de amarrar su boleto a los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026, la selección de Portugal retomó los trabajos este viernes con una sesión matutina de recuperación en su hotel de concentración.

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El estratega Roberto Martínez dirigió labores de gimnasio y fisioterapia para los elementos con mayor carga física tras la batalla ante Croacia, reportando un plantel libre de alertas médicas de gravedad. El combinado luso afina los detalles logísticos para su traslado a Dallas, donde este 6 de julio disputará el Clásico Ibérico ante España.

Pero más allá del búnker deportivo, la actualidad del equipo luso quedó marcada por el impacto de un solidario gesto de su capitán.

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Cristiano Ronaldo conmovió al entorno mundialista al invitar formalmente a un niño venezolano, quien resultó herido durante los recientes e intensos terremotos que azotaron al país sudamericano, a presenciar uno de sus partidos.

Cristiano Ronaldo le envía un saludo a Andrés Mieles, el niño que sobrevivió al terremoto de Venezuela en Junio, que fue rescatado bajo los escombros pero que perdió a toda su familia y una pierna por la gravedad de sus heridas.



Cristiano quiere invitar al niño a un partido… — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) July 3, 2026

La iniciativa del astro portugués, coordinada tras conocer las difíciles circunstancias del menor, busca ofrecer un momento de alegría tras la emergencia humanitaria.

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Con el boleto en la mano y este lazo solidario que ha tocado las fibras del torneo, la delegación de las "Quinas" se declara lista para viajar a territorio texano con el fin de encarar la fase definitiva de la justa.