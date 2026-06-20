Uruguay debe reaccionar ante un Cabo Verde que frenó a España

-

Uruguay está sobre aviso. Tras conceder un empate a uno en su debut contra Arabia Saudí, la Celeste afronta este domingo otro rival con trampa, Cabo Verde, que firmó una de las hazañas de la primera jornada al lograr un 0-0 ante España, una de las favoritas de la Copa Mundial FIFA 2026.

OTRAS NOTICIAS: La Naranja Mecánica despierta y aplasta a Suecia para liderar el Grupo F

En su regreso a Miami, los charrúas deberán acercarse a la versión que asedió a Arabia Saudí en la segunda parte para remontar un gol, en lugar del equipo lento y falto de intensidad que disputó los primeros 45 minutos.

Los dirigidos por Bielsa remataron 27 veces frente a Arabia, pero solo anotaron una vez. (Foto: AFP)

El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, descontento con los suyos después del estreno del lunes pasado, no subestima a su próximo rival.

Frente al equipo africano, el "Loco" deberá encontrar una solución a la falta de eficacia de su equipo, que necesitó 27 tiros para anotar un tanto contra los árabes.

Cabo Verde no mostró mucho juego ofensivo ante España. Trataron de inquietar el arco de la Roja con un par de centros. (Foto: AFP)

El cambio podría pasar por la incorporación de varios suplentes que le cambiaron la cara tras el descanso del estreno. El extremo Agustín Canobbio fue de los mejores del encuentro cuando sustituyó al ariete Darwin Núñez, negado ante el gol desde hace meses.

Por su lado, la selección del archipiélago africano se presenta en Miami sin nada que perder y con ganas de seguir soñando en su primer Mundial.

El partido contra España en Atlanta demostró que los caboverdianos no se acomplejan ante rivales de mucho peso. Apoyados en un sólido bloque bajo, fueron capaces de frustrar las ofensivas de la vigente campeona de la Eurocopa, sin perder la concentración.

Vozinha, portero de Cabo Verde, terminó el encuentro con 7 atajadas y siendo el jugador del partido en el debut de su selección. (Foto: AFP)

Símbolo de esa resistencia, su portero Vozinha, de 40 años recién cumplidos, realizó varias atajadas decisivas y se convirtió en un héroe inesperado. Después de terminar el encuentro entre lágrimas y de ser elegido mejor jugador, su popularidad se disparó en Instagram, donde cuenta ahora con 14,7 millones de seguidores.

Con un punto cada uno, Uruguay y Cabo Verde llegan a su duelo con la misma urgencia de sumar en el grupo H para poder pelear por un boleto a siguiente ronda.

Una victoria dejaría a cualquier equipo bien posicionado de cara a la última jornada, en la que los charrúas se medirán a España y los africanos a Arabia Saudí.

Uruguay cobró 14 tiros de esquina durante el primer partido de United 2026. (Foto: AFP)

Así jugarían

Uruguay: 23 Muslera, 13 Varela, 3 Cáceres, 16 Olivera, 25 Sanabria, 8 Valverde, 5 Ugarte, 6 Bentancur; 14 Canobbio, 20 M. Araújo y 21 F. Viñas. DT: Marcelo Bielsa.

Cabo Verde: 1 Vozinha, 22 Moreira, 3 Borges, 4 Lopes, 13 S. Cabral, 6 Pina, 15 L. Duarte, 10 Monteiro, 20 Mendes, 7 J. Cabral y 19 Livramento. DT: Bubista.

La garra charrúa contabilizó 157 presiones defensivas durante su primer partido en la Copa Mundial FIFA 2026. (Foto: AFP)

El juego entre Uruguay y Cabo Verde (mañana a las 4:00 p. m.) correspondiente al grupo H, se vivirá por Tigo Sports desde el Estadio de Miami, Estados Unidos.