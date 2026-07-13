Los precios durante las horas de partido afuera de los estadios

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La fuerte demanda de ciertos artículos hace que los comerciantes aprovechen la temporada de calor, pasión por el fútbol y las restricciones para ingresar a los estadios para elevar sus precios.

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La Copa Mundial es la oportunidad para celebrar la pasión por el fútbol, uniendo a las personas de distintos países y culturas por el amor al deporte. Para los comerciantes de las ciudades sedes, representa la oportunidad de incrementar sus ingresos económicos.

Sin embargo, la alta demanda ha hecho que los precios se eleven incluso hasta el doble. Por ejemplo, en ciudades de Estados Unidos en los que el verano ya se ha hecho presente, y las altas temperaturas provocan deshidratación; es inevitable ver a distintos comerciantes rodeando las entradas de los estadios, con hieleras vendiendo agua embotellada como bebidas hidratantes.

Puesto de venta de agua afuera del Estadio de Boston. (Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy502).

Las botellas de agua cuestan 5 dólares, equivalente a Q38, cuando en el supermercado se encuentra a 2.38 dólares, siendo Q18.16. En cuanto a las bebidas hidratantes, afuera de los estadios llegan a costar Q61, siendo 8 dólares, siendo el precio normal de Q15, es decir, 1.98 dólares.

Los precios en supermercados de las bebidas. (Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy502)

Los aficionados también se ven rodeados por comerciantes que venden servicios como pinta caritas, promoviendo la pasión por el fútbol. El precio por una bandera con tres franjas en un lado del rostro equivale a 20 dólares, siendo Q152.58, el precio se eleva dependiendo de la complejidad del diseño y su tamaño.

Servicio de Pinta Caritas fuera del estadio. (Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy502).

Por otro lado, hay quienes elaboran sus propios productos, como mascaras de tamaño real de los jugadores más aclamados de este campeonato, como: Messi, Cristiano Ronaldo, Lamin Yamal, Halaand y más. Los que se puede adquirir por un precio de Q76.29, siendo 10 dólares.

Máscaras de jugadores estrellas. (Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy502).

Otro producto que se encuentra en alta demanda y cuyo precio también se ve elevado son las bolsas transparentes, las cuales son parte de los requisitos para ingresar a los estadios como a los Fan Festivals.

Estos artículos en el supermercado tienen un precio de 7.98 dólares, siendo Q60.88; fuera de estos sitios donde se lleva a cabo los eventos deportivos, son: los bolsos pequeños 15 dólares, equivalente a Q114.44; los más grandes a Q190.73, ósea 25 dólares.

Comerciante de bolsas transparentes. (Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy502).

¿Cuál es la mejor manera para llegar a los estadios para cada encuentro?

Durante los horarios de partido los servicios de taxi como de transporte por aplicación llegan a costar desde Q610.32, esto son 80 dólares.

Para quienes alquilan o llevan su propio vehículo, se han habilitado parqueos a los alrededores en lugares que, de acuerdo a muchos de los residentes e incluso taxistas, son gratuitos, cotidianamente. Pero en temporada de la Copa Mundial 2026 tienen un costo de 100 dólares, esto son Q762.90.

Por tal motivo, la mayoría de los aficionados llegan incluso tres horas antes del horario del partido para usar transporte público, solicitar un transporte por aplicación a un precio accesible o bien caminar hasta el destino.