La primera foto de Tom Hanks como paciente de coronavirus

Tom Hanks, dijo que él y su esposa asumían sus nuevos roles como pacientes con coronavirus en cuarentena, con calma, además instaron al público a prestar atención a los consejos de los expertos.

El ganador del Oscar, se encuentra en el Gold Coast University Hospital en Australia.

TE PUEDE INTERESAR:

El actor de 63 años, dijo que él y su esposa, la cantante y compositora Rita Wilson, están en aislamiento forzado.

En una publicación que hizo en redes sociales, Hanks escribió que ambos quieren agradecer a los especialistas que los cuidan y lo hacen muy bien.

"Tenemos Covid-19 y estamos aislados, así que no se lo contagiamos a nadie".

“ Hay quienes pueden provocar un contagio muy grave de la enfermedad. Lo tomamos un día a la vez ” Tom Hanks.

En la publicación se puede ver a la pareja en ropa casual y gorras de béisbol, con una positiva sonrisa y muy relajada.

"Hay cosas que todos podemos hacer para superar esto, siguiendo los consejos de expertos y cuidando de nosotros mismos y de los demás, ¿no?", agregó.

Su país de origen, Estados Unidos, se ve afectado por las compras de pánico y las divisiones sobre el manejo de la crisis por parte del presidente Donald Trump.

"Recuerde, a pesar de todos los eventos actuales, no hay llanto en el béisbol", dijo, repitiendo una frase de su clásico deportivo "A League of They Own".

MIRA LA FOTO:

TAMBIÉN: