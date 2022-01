Madre de Zoel Cruz habla sobre la probabilidad de encontrarlo con vida

A casi dos meses de la desaparición de Zoel Cruz, su madre ha manifestado que tiene la esperanza de encontrarlo con vida.

Yuliana de León, madre de Zoel Cruz, compartió en sus redes sociales un esperanzador mensaje para encontrar a su hijo.

En la publicación habló sobre la probabilidad que existe de que lo encuentre con vida, esto a casi dos meses de su desaparición.

Según de León, existe un 50% de posibilidad que su hijo continúe con vida, pero también está consciente que existe otro 50% de que sea todo lo contrario, en esto último hizo énfasis por la forma violenta en la que fue sacado por hombres armados del restaurante Bosque Real Zacapa, tras ofrecer un concierto.

"Sé que mi vida está en 50% de encontrarte con vida y así poder abrazarte, besarte y juro que todo va cambiar para bien... Pero también sé que 50% no podría encontrarte con vida por la clase de gente que te sacó a la fuerza, por esa gente sin corazón que te haya hecho tanto daño", se lee al inicio de su desgarrador mensaje.

"El dolor de madre"

La madre de Zoel también reprochó la forma en la que le arrebataron a su hijo, de quien no sabe nada desde el pasado 12 de noviembre.

"Esa gente que no tiene amor propio, que solo puedo decir ojalá nunca les hagan este daño que han causado a mi vida, esta terrible pesadilla que no deja de pasar, yo solo quiero encontrarlo de una u otra forma porque esto día con día duele más y más", escribió.

"Esta incertidumbre, esta impotencia, solo Dios y mis hijos me tienen de pie y confiada para seguir las investigaciones que se deben, te amo con toda mi alma mi berrinchudo de mi vida, sos mi primer amor y gran amor, hijo de mi alma", finalizó el mensaje.

La madre del cantante guatemalteco ha declarado en reiteradas ocaciones que la investigación de la desaparición del caso de su hijo no ha tenido ningún avance, y que además, las autoridades del Ministerio Público (MP), no le han brindado mayor información.

Fuerte mensaje

Ante ello, y ante la desesperación de no tener noticias de Zoel, ha criticado el actuar de las entidades públicas.

"Estas leyes vendidas no hacen nada, son unos corruptos, son unos desgraciados porque mi hijo es un ser humano, es mi vida...", escribió.

"Dios los bendiga tanto a esos desgraciados que me lo sacaron a la fuerza, tanto esos malditos que me lo privaron de su libertad, pero más a todos esos corruptos que no hacen nada para darle seguimiento al caso. Da coraje porque gracias a nosotros que pagamos impuestos tienen esos puestos, pero otros malditos les dan más dinero. Ojalá nunca, pero nunca, pasen por esta situación. GUATEMALA PAÍS DE LA MÁS ALTA CORRUPCIÓN, VENDIDOS", agregó en su mensaje.

El caso

Según confirmó la familia del joven de 20 años a Soy502 existe una denuncia ante MP, pese a ello, no se ha logrado dar con su paradero

En cuanto a la investigación sobre la desaparición, el MP dio a conocer que el caso está a cargo de la fiscalía distrital de Zacapa, debido a que fue allí donde ocurrió el suceso, sin embargo, no se ha catalogado como un secuestro ya que no se ha exigido ningún rescate.