"Son unos corruptos": El fuerte mensaje de la madre de Zoel Cruz a las autoridades

Ante la desesperación de no tener noticias sobre Zoel Cruz, su madre envió un contundente mensaje a las autoridades del país.

Yuliana de León, madre del guatemalteco Zoel Cruz utilizó sus redes sociales para compartir un contundente mensaje, en donde mostró su molestia por la poca acción que han tenido las autoridades en cuanto a la desaparición de su hijo.

De acuerdo con el mensaje, Yuliana criticó el poco avance que ha tenido el caso de su hijo, el cual denominó como un secuestro debido a que un grupo de hombres ingresó al restaurante Bosque Real Zacapa donde ofreció el concierto y lo sacó a la fuerza.

En dicha publicación, la madre del joven originario de El Progreso, Guastatoya, también manifestó su tristeza y desesperación, pues no ha tenido noticias de su hijo desde hace más de 40 días.

"Estas leyes vendidas no hacen nada, son unos corruptos, son unos desgraciados porque mi hijo es un ser humano, es mi vida...", escribió.

"Dios los bendiga tanto a esos desgraciados que me lo sacaron a la fuerza, tanto esos malditos que me lo privaron de su libertad, pero más a todos esos corruptos que no hacen nada para darle seguimiento al caso. Da coraje por que gracias a nosotros que pagamos impuestos tienen esos puestos, pero otros malditos les dan más dinero. Ojalá nunca, pero nunca, pasen por esta situación. GUATEMALA PAIS DE LA MÁS ALTA CORRUPCIÓN, VENDIDOS", agregó en su mensaje.

(Foto: captura de pantalla)

El caso

Según confirmó la familia del cantante, existe una denuncia ante el Ministerio Público (MP), pese a ello, no se ha logrado dar con el paradero de Zoel.

En cuanto a la investigación sobre la desaparición, el MP dio a conocer que el caso está a cargo de la fiscalía distrital de Zacapa, debido a que fue allí donde ocurrió el suceso, sin embargo, no se ha catalogado como un secuestro ya que no se ha exigido ningún rescate.