Madre de Zoel Cruz narra cómo desapareció el cantante en Zacapa

Familiares buscan ayuda desesperadamente para ubicar a Zoel Cruz, quien desapareció tras un concierto en un restaurante en Zacapa el viernes 12 de noviembre.

Familiares del joven Zoel Cruz, un cantante de 20 años, continúan en su búsqueda tras un concierto el pasado 12 de noviembre en Zacapa, lugar donde desapareció.

La madre del joven, Yuliana de León, manifestó su preocupación por la seguridad e integridad de su hijo y explicó los últimos momentos en que tuvo comunicación con él.

Zoel Cruz de 20 años desapareció el 12 de noviembre en Zacapa. Es originario de Guastatoya y la familia pide ayuda para ubicarlo. pic.twitter.com/BvNtedkbHG — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) November 14, 2021

Concierto en Zacapa

El joven, originario de Guastatoya, El Progreso, acudió el viernes, 12 de noviembre, a un concierto en el restaurante Bosque Real, en Zacapa.

“Salió de la casa a buscar sus sueños. Era un trabajo que él tenía y el cual se ganaba honradamente”, explicó De León.

Según la madre, fue a eso de las 10:30 de la noche que se intercambiaron mensajes de WhatsApp, en donde Zoel le decía que estaba bien y que la amaba.

Sin embargo, una hora más tarde, la madre le envío mensajes para saber si seguía en el lugar y si todo estaba bien, pero este ya no contestó.

Según Yuliana, a la 1:30 de la madrugada la acompañante del joven se comunicó con la familia para indicarles que había recibido una llamada del número de Zoel, donde le decían que estaba en Santa Rosalía y todo estaba bien. Posteriormente apagaron el celular.

Así canta Zoel Cruz, quien desapareció tras un concierto en Zacapa el viernes 12 de noviembre. pic.twitter.com/4kzPO6AhME — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) November 14, 2021

Lo sacaron a la fuerza

Según la acompañante de Zoel, luego de que este terminó su participación en el concierto, hombres armados lo buscaron en una de las mesas del lugar y lo llevaron a un carro blanco.

Cuando intentaron meterlo a la fuerza a empujones, Zoel logró escapar y la madre cree que se escondió entre la multitud de personas.

“Le quitaron las llaves del carro y el carro de Zoel está en el lugar del concierto”, explicó la madre con consternación.

De León aclaró que Zoel no tenía problemas con nadie y tampoco deudas económicas de algún tipo.

“Pido como madre que se pongan en mi lugar. No sabemos qué hacer, lo único que pide es que me lo dejen libre, no tenía enemigos. El 5 de noviembre cumplió años. No haremos nada contra ellos, queremos que nos lo entreguen sano y bien”, explicó.

El cantante guatemalteco Zoel Cruz continúa desaparecido. Familia pide ayuda para ubicarlo. pic.twitter.com/tNKYFmXLvU — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) November 14, 2021

Quién es Zoel

Según familiares, el joven desde pequeño se interesó por la música y el canto. Aprendió a tocar guitarra con videos en Internet y decidió comenzar su carrera.

Cantaba principalmente en actividades familiares y así se abrió paso en la música regional mexicana. Fue así como empezó a recibir invitaciones para conciertos más grandes.