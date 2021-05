Vacunas: Salud señala problemas legales para comprar la Johnson & Johnson

Guatemala tiene dificultades legales que complican la negociación para acceder a la vacuna de Johnson & Johnson, que se caracteriza por ser de una dosis.

Durante una citación con diputados de la bancada Winaq, Flores dijo no poder mencionar cuáles son estos problemas, debido a la confidencialidad de las negociaciones.

"Hay algunos requerimientos, que no se los puedo mencionar porque entran dentro de las negociaciones que aún estamos trabajando con ellos que esperamos que se solventen y podamos cumplir, pero hay temas que definitivamente no entran dentro del contexto de país, como… no se lo voy a mencionar en este momento", le dijo la funcionaria al legislador Edgar Batres en la reunión.

Aunque no entró en detalles, la ministra indicó que "seguramente" el Congreso tendría que intervenir para viabilizar la compra.

“ Seguramente vamos a necesitar el apoyo del Congreso para facilitar ese tema ” Amelia Flores , ministra de Salud

De momento, Guatemala solo ha podido comprar vacunas a través del mecanismo Covax y ,directamente, la Sputnik V. Sin embargo, en ambas se han registrado atrasos en las entregas.