Mundial 2026
  • 502 en la Copa

¿Qué productos encontrarás en la FIFA Store?

  • Por Ana Lucía Castillo
17 de junio de 2026, 05:47
FIFA Store en el Fan Festival de Kansas. (Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy502)

FIFA Store en el Fan Festival de Kansas. (Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy502)

Adquiere tu propia colección de La Copa Mundial FIFA 2026.

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Estos puntos de venta de productos de la Copa Mundial 2026, se encuentran disponibles dentro de los Fan Festivals, recuerdos perfectos de este evento mundial que ocurre cada cuatro años.

Bufandas, camisolas, pachones, gorras y por supuesto, las icónicas mascotas de esta edición 2026.

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Las mascotas oficiales de la Copa Mundial FIFA 2026. (Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy502)

Las bufandas tienen un costo de 40 dólares (Q305), las mascotas de 30 dólares (Q228) y las playeras con camisolas van desde 70 dólares (Q533).

Los productos están disponibles para ser adquiridos en línea a través de las plataformas oficiales de la Copa Mundial FIFA 2026. Los precios pueden variar de acuerdo al envío.

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Estantería con diversos productos de la edición 2026 de la Copa Mundial del fútbol. (Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy502)

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