¿Qué productos encontrarás en la FIFA Store?

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Adquiere tu propia colección de La Copa Mundial FIFA 2026.

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Estos puntos de venta de productos de la Copa Mundial 2026, se encuentran disponibles dentro de los Fan Festivals, recuerdos perfectos de este evento mundial que ocurre cada cuatro años.

Bufandas, camisolas, pachones, gorras y por supuesto, las icónicas mascotas de esta edición 2026.

Las mascotas oficiales de la Copa Mundial FIFA 2026. (Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy502)

Las bufandas tienen un costo de 40 dólares (Q305), las mascotas de 30 dólares (Q228) y las playeras con camisolas van desde 70 dólares (Q533).

Los productos están disponibles para ser adquiridos en línea a través de las plataformas oficiales de la Copa Mundial FIFA 2026. Los precios pueden variar de acuerdo al envío.