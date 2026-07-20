"Prometo traer esta copa de vuelta a Argentina", dice Nico Paz

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En medio del silencio del vestuario de Argentina, el joven mediocampista Nico Paz expresó en redes sociales su orgullo por formar parte del equipo que este domingo cayó ante España en la final del Mundial 2026 con marcador 1-0.

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"Hoy más que nunca, orgulloso de representar a este país, a esta selección, y de formar parte de un grupo de personas increíbles que mueren por estos colores y dejan corazón y alma en todo momento", escribió el futbolista nacido en España.

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La promesa del Como italiano, que vivió su primera experiencia mundialista a los 21 años, miró hacia el futuro y se comprometió a dar el máximo por devolver a la cima a Argentina.

"Prometo dar absolutamente todo de mí para traer esta copa de vuelta a Argentina", aseguró.

"Felicidades a España y a todos los españoles. Aguante Argentina siempre en las buenas y en las malas", concluyó el texto.

Nico Paz sumó 56 pases con una precisión del 96%. Registró, además, 1 centro, 2 intentos de ruptura de líneas y 2 cambios de orientación intentados. (Foto: AFP)

Hijo de Pablo Paz, mundialista también con la Albiceleste en Francia 1998, el mediapunta argentino participó en dos partidos de la fase de grupos, sin goles ni asistencias.

El texto de Nico Paz fue uno de los escasos mensajes que salieron del vestuario albiceleste tras la derrota ante España, junto a las declaraciones del seleccionador, Lionel Scaloni.

Paz contabilizó 73 desmarques para recibir balón, 7 a la espalda de la defensa, 47 entre líneas y 19 por delante de la defensa. (Foto: AFP)

El resto del plantel abandonó el estadio de Nueva Jersey sin hacer declaraciones en zona mixta.

*Con información de AFP.