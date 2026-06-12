Aficionados y manifestantes causaron disturbios en inauguración del Mundial en México

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El plena inauguración del Mundial 2026, manifestantes ocasionaron disturbios en las afueras del Estadio Ciudad de México.

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El inicio del Mundial 2026 estaba amenazado por diferentes colectivos que en los últimos días se han manifestado masivamente en la capital mexicana.

Ya con el partido iniciado, decenas de manifestantes, que reclaman justicia para los desaparecidos en el país, y policías se enfrentaron en los alrededores del Estadio Ciudad de México.

Manifestantes retiraron las vallas colocadas y se las lanzaron a las fuerzas de seguridad que custodiaban en las afueras del Estadio Ciudad de México. (Foto: AFP)

En la Fan Fest ubicada en la plaza del Zócalo, miles de aficionados que deseaban ver por pantallas gigantes la ceremonia de inauguración y el partido ingresaron a la zona rodeada de vallas para impedir el acceso de manifestantes, a empujones, y algunos aficionados lanzaron botellas e insultaron a los policías.

Coincidiendo con el pitido inicial, otro grupo que exige justicia por los decenas de miles de desaparecidos que enlutan al país quitó barreras que protegían el perímetro del estadio e intercambió golpes con los agentes que lo resguardan. Armados con palos y bates, otro puñado de jóvenes rompió los vidrios de vehículos policiales.

Los policías se enfrentaron a los manifestantes que ocasionaron disturbios en los alrededores del estadio en donde se realizaba la inauguración del Mundial 2026. (Foto: AFP)

Una lluvia torrencial que cayó al finalizar el partido puso fin a los incidentes.

La presidenta Claudia Sheinbaum, que ya había anunciado que no estaría presente en el estadio, finalmente renunció también a ver el partido en la Fan Fest por las protestas y vio el triunfo de su selección en un centro deportivo en una zona popular de la capital.

⚽️ MUNDIAL 2026:



Imágenes de los alrededores del Estadio Ciudad de México (Azteca) durante la ceremonia de inauguración y el primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026. pic.twitter.com/hoCYcUdLEq — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 11, 2026

*Con información de AFP