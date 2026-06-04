Protestas en México preocupan a una semana del Mundial

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Manifestantes arrancaron postes del alumbrado y embistieron contra un edificio público en una escena digna de una justa medieval. Ocurrió en México, sacudido por protestas a una semana del Mundial.

Un grupo del sindicato de educación, (CNTE), ha realizado movilizaciones masivas antes del torneo, que arranca el 11 de junio en el estadio Azteca. Reclaman un aumento salarial y la derogación de una ley de pensiones.

Las acciones escalaron desde el lunes, cuando los manifestantes llamaron a un paro. Luego derribaron estatuas de futbolistas levantadas en el Paseo de la Reforma, una de las principales vías de la capital. Un balón gigante que las adornaba quedó en el medio de la avenida.

Disidentes del sindicato oficial de educadores en México sostienen manifestaciones. Exigen aumento.

"¡Por más que nos organizamos, por más que marchamos, por más que gritamos, el gobierno nada más no nos escucha!", dijo Fabián Villegas en una de las protestas de esta semana. "Vamos a seguir... es hoy o nunca".

La plaza del Zócalo, donde se ubican el palacio presidencial y el 'fan fest', permanece rodeada de barreras metálicas para impedir el paso de los protestantes, que suelen instalarse ahí para presionar por sus demandas.

La policía tuvo que recurrir a gases lacrimógenos para contenerlos.

Manifestantes amenazan con realizar más protestas durante el Mundial.

Paralizado

La presidenta Claudia Sheinbaum llama a diario a dialogar y analizar los planteamientos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que por ejemplo rechazan un aumento acordado con el gobierno de 9 % por el sindicato oficial de los educadores.

"Quieren que caigamos en una represión para la antesala del Mundial", dijo la mandataria en su rueda de prensa. "No vamos a caer en la provocación".

Analistas consultados por la AFP coinciden en que el gobierno no atendió a tiempo las demandas de los maestros, que han amenazado con más protestas durante todo el Mundial.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, asegura que el gobierno no caerá en provocaciones.

Ahora se encuentra "paralizado, incapaz de responder" ante una crisis a la que no está acostumbrado por sus altos índices de popularidad, estimó el analista Sergio Aguayo, profesor del Colegio de México.

"Están actuando con la lógica de suponer que no hay inconformidades reales, que no hay causas legítimas", agregó.

En paralelo hay protestas animalistas y de vendedores no videntes. Además, familiares de desaparecidos amenazan con manifestarse durante la inauguración del Mundial.

Analistas consultados por la AFP coinciden en que el gobierno no atendió a tiempo las demandas de los maestros en México.

No se va a resolver

La CNTE surgió en 1979 y ha incomodado a presidentes del otro hegemónico PRI, del derechista PAN y del ahora gobernante Morena.

Es un movimiento que "responde a problemas reales que hay en el magisterio" mexicano, dijo Luis Hernández Navarro, especialista en este grupo de maestros.

Está por ejemplo la ley actual que contempla jubilaciones más de 100 dólares (unos 800 quetzales) por debajo del salario mínimo vigente.

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Hernández estimó que una reunión entre la mandataria y los maestros ayudará "a bajar esta tensión". Pero Sheinbaum descartó, por ahora, el encuentro y llamó a los docentes a dialogar con sus secretarios de Educación y Gobernación (Interior).

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, llamó a "expresar legítimamente las demandas de este movimiento sin afectar innecesariamente la vida cotidiana de la población".

Es tarde. El centro histórico está tomado por policías. Con las barreras metálicas que impiden el paso al Zócalo, muchos comercios se vieron forzados a cerrar y el ya caótico tránsito capitalino empeora con cada protesta.

"Esto va a ser una cosa de muchas que en 10 días no se va a resolver", dijo Darío González, que caminaba por el paseo donde cayeron las estatuas.

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Concesiones

Aguayo considera "casi imposible" que Sheinbaum use la fuerza para controlar estas protestas, tras el antecedente de la llamada masacre de Tlatelolco.

Fue un mitin estudiantil que la policía reprimió en 1968 y dejó 400 muertos, según familiares y activistas, aunque las cifras oficiales solo registraron 30 víctimas.

La policía recurrió este lunes a gases lacrimógenos para contener a los manifestantes.

Sheinbaum se dice "hija del 68" porque su madre, entonces catedrática de un instituto público, apoyó a los estudiantes y fue destituida. Uno de sus primeros actos como presidenta fue ofrecer una "disculpa pública" por la masacre.

Por ello, con el Mundial encima, no tiene mucha más opción que "hacer concesiones" ante la CNTE, concluyó Aguayo.