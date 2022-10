¿Quién era Kevin García, dos veces campeón nacional de boxeo?

Un ejemplo de que el deporte transforma vidas, así será recordado Kevin García, "El Profe", un entrenador de boxeo de la Fundación Olímpica Guatemalteca, que murió este fin de semana.

Este domingo 30 de octubre se conoció sobre la muerte de "El Profe", Kevin Alexander García Hernández, un entrador de boxeo que laboraba para esa institución y quien fue dos veces campeón nacional de esa disciplina.

La Fundación Olímpica Guatemalteca lamentó el deceso del boxeador e indicó que durante años fue integrante de esa institución, para después convertirse en entrenador.

"Kevin seguirá siendo un gran ejemplo y una confirmación para todos los niños y jóvenes de su comunidad y de Guatemala de que el deporte transforma vidas", afirmó la Fundación en una publicación en redes sociales.

¿Quién era Kevin, el dos veces campeón nacional?

Durante una entrevista en 2018, Kevin relató que era un joven que se encontraba en problemas de drogadicción, cuando descubrió su pasión por el boxeo, gracias a un amigo que lo invitó a asistir a la Fundación.

"Desde ese día quedé encantado con ese deporte, me gustó bastante y ya dejé lo que hacía antes. Dejé los vicios, lo que tenía yo antes. Me gustó mucho eso porque ya después de allí no quería ni salirme de boxeo, yo iba a entrenar a diario", narró en esa oportunidad.

García afirmaba que el deporte cambió su vida y logró ser dos veces campeón nacional de boxeo, también ganó otros trofeos y medallas durante su paso por esa disciplina.

Pero además, Kevin se convirtió en chef y combinaba su carrera como entrenador de boxeo.

Estas fueron sus declaraciones en aquella oportunidad:

Amigos, estudiantes y quienes conocieron a "El Profe" han enviado sus condolencias a la familia y externaron su sentir por la muerte de quien consideran un gran campeón.