¿Quién es la heredera de Vicente Fernández que pocos conocen?

Una joven y misteriosa mujer figura en el testamento de Vicente Fernández, pero ¿de quién se trata?

Desde que Vicente Fernández fue hospitalizado mucho se ha rumorado en cuanto a su crítico estado de salud.

Ante ello, el tema que más ha salido a relucir es sobre quienes serán sus herederos cuando él fallezca, y es que para nadie es un secreto que serán sus hijos, pero el más conocido viene siendo Alejandro Fernández por su larga trayectoria musical.

Un hecho que ha llamado la atención es que una mujer figura en su testamento. Pero, ¿quién es?.

La misteriosa mujer

Se trata de Alejandra Fernández, la hija menor del "Charro de Huentitán", a quien muy pocos conoce y aunque fue adoptada desde muy pequeña, la considera de su sangre.

Alejandra es hija de una hermana de "Doña Cuquita", pero fue criada desde muy pequeña por ella y su famoso esposo, y tras su adopción comenzó a ser parte de la Dinastía Fernández.

(Foto: redes sociales)

¿A qué se dedica?

Es diseñadora de modas y tiene su propia línea de bolsas mexicanas que fue fundada en Guadalajara, México.

La prensa mexicana ha dado a conocer en reiteradas ocasiones que también ha participado en eventos de moda.

A diferencia de sus hermanos, ella mantiene un perfil bajo en el medio del espectáculo; pues no le gusta figurar como la hija de Vicente Fernández.

Los potrillos

Hace unas semanas trascendió que el cantante ya tenía preparado su testamento.

Fue el sitio Celebrity Network que reveló que en 2014, que el patrimonio de Vicente Fernández era de alrededor de 25 millones de dólares, esto sin contar sus demás bienes activos.

El intérprete de "Volver Volver", había dicho en entrevistas anteriores que ya tenía todo arreglado y que su herencia era para sus hijos y nietos.

"Soy un hombre precavido; todo lo que tengo es de mis hijos y de mis nietos, y dejé una partecita para mi mujer y para mí, para que yo no tenga que pedirles cuando me falte. Si mi mujer se va primero, con ese dinero yo no voy a tener que pedirle nada a nadie. Soy un hombre que piensa ahorita y en el futuro", contó en ese entonces.

Vicente Jr., nació el 11 de noviembre del año 1963 Gerardo, nació el 4 de mayo de 1966. Alejandro, nació el 24 de abril de 1971. Alejandra, nació el 16 de mayo de 1984.