¿Quién es Martín Toc, el presidente de 48 Cantones de Totonicapán?

Hasta hace dos días el nombre de Martín Toc pasaba desapercibido en la ciudad capital. Sin embargo, su nombre captó la atención, luego de conocerse que lidera a 48 Cantones de Totonicapán y amenazó con manifestar frente al presidente Alejandro Giammattei si este aumentaba las restricciones sociales.

Martín Toc tiene 35 años, nació y creció en Paxtocá, una aldea del municipio de Totonicapán, ubicada a 187.5 kilómetros de la ciudad de Guatemala.

Creció en una familia de agricultores, pero su padre siempre mantuvo un liderazgo en su comunidad como alguacil de la Alcaldía de la comunidad, fue allí donde forjó su entusiasmo de servicio comunitario. "Yo lo veía a él entrar con su vara y ese ha sido mi mundo, mi realidad", manifestó Toc a Soy502.

El año pasado asumió parte del liderazgo en su aldea cuando fue nombrado Vicealcalde de Paxtocá. En la Asamblea que se desarrolló en noviembre del año pasado fue electo como Presidente de los 48 Cantones.

Martín Toc, junto a su papá, su hermano Pablo y su hermana Juana. (Foto: Facebook/Martín Toc)

"En mi proceso nunca pensé estar como presidente de 48 Cantones, sólo he desarrollado lo que me corresponde dentro de mi comunidad. Desconozco si soy el más joven, pero creo que se trata de un concepto porque se habla de autoridades ancestrales, pero se trata de una estructura, una forma de organización", indicó.

Toc está graduado de Bachiller en Turismo y Hotelería. En la actualidad cursa el Noveno Semestre de Mercadotecnia en la Universidad Landívar y ha participado en varios cursos fueras del país, al tiempo que es padre de una niña.

Se crió bajo el cristianismo evangélico, pero sin perder sus raíces y la cosmovisión maya. "Esto nos hace privilegiados, porque eso nos permite entender la diversidad del país y darse cuenta que es bueno no estar de acuerdo en todo, sino que es importante escuchar y ver otras voces", dijo.

Martín Toc junto a su bebé, la fotografía fue tomada en septiembre del año pasado. (Foto: Facebook/Martín Toc)

Vivió en la capital durante tres años, pero no soportó el estrés, la inseguridad, el desorden de los capitalinos. "En mi comunidad puedo caminar sin preocuparme, si tengo hambre corto una fruta de un árbol, no tenemos las urbes enormes, pero sí tenemos otras comodidades", subrayó.

Además, se encontró trabajando en una empresa donde el que hacía más, ganaba menos, así optó por regresar a su aldea, donde ha servido de diferentes formas, impulsando proyectos de desarrollo.

El presidente de 48 Cantones impulsa proyectos de desarrollo en su comunidad. (Foto: Facebook/Martín Toc)

Al final, regresó a Paxtocá y se dedicó al servicio comunitario, en diferentes formas, principalmente impulsando proyectos de desarrollo social.

¿Cómo funciona 48 Cantones?

A diferencia de la estructura gubernamental donde el presidente Alejandro Giammattei devenga más de Q130 mil mensuales, los líderes de 48 Cantones prestan un servicio ad honorem y se tiene registros de su creación desde antes de la colonia, los mismos líderes aseguran que su historia data desde hace 201 años.

Está conformada por cuatro juntas directivas: Alguaciles del Primera Quincena, Alguaciles de Segunda Quincena, Alguaciles de Recursos Naturales y Delegados de baños de agua Caliente.

En noviembre de cada año se realiza una Asamblea donde participan todas las autoridades salientes y entrantes y del grupo de alcaldes comunales se selecciona una nueva Junta Directiva integrada por nueve personas, pero la idea es mantener el equilibrio y la representatividad.

"Aquí no se trata de ideologías, se trata de querer ver un país mejor y de ser un guatemalteco maya quiché... pero hay que salir de la burbuja y conocer cuál es nuestra realidad y cuáles son las demandas sociales", manifestó Toc, quien explicó que todas las decisiones se toman en Asamblea y todos tiene que estar de acuerdo.

¿Saldrán a las calles a manifestar?

De acuerdo con el presidente de 48 Cantones, para hacerlo deben de estar de acuerdo todos los líderes y autoridades indígenas que conforman la Directiva, pues "no son decisiones unilaterales" y no se trata de "figurar".

"Sabemos que la situación política del país está mal, pero representa más que los 48 Cantones. Nos están dando una gran responsabilidad, cuando somos millones de guatemaltecos que debemos y podemos reconstruirnos... Siempre esperamos un líder y que alguien más lo haga, pero si todos esos millones lo hacemos, no es necesario que alguien más salga, tenemos que salir todos", manifestó.

¿Y la declaración de "Non Grato" a Giammattei?

En julio del año pasado 48 Cantones declararon "non grato" al presidente Alejandro Giammattei, sin embargo, el 12 de julio se reunieron con él para recibir la Silla de Atanasio Tzul.

La decisión no fue fácil, detalló Toc, porque "para nosotros la silla es muy importante y si no hubiéramos ido (a Palacio), no nos la hubieran entregado. Esa reunión fue muy mal vista y nos dijeron que nos habíamos vendido. Ellos (el Gobierno) hicieron toda la logística, por nosotros hubiera si un acto privado, pero si no íbamos perderíamos la Silla de Atanasio Tzul y hubiera sido muy perjudicial, se trata de una reivindicación histórica, fuimos por la silla", recalcó.

"Esperan que tengamos incidencia, pero nos critican si nos ven en la foto, el problema es que nos van a tener que ver junto a la ministra o al Presidente para poder hacer incidencia, porque queremos evitar las manifestaciones, pero será decisión del Consejo de Alcaldes", dijo Toc.

No obstante, comentó que un senador de Estados Unidos le preguntó qué pensaba de la realidad del país y del Gobierno y Toc le respondió: "Solo piensen que no me siento a gusto tomándome una foto con mi Presidente Constitucional... No estoy orgulloso de hacer y luego de publicarla en las redes sociales".