¿Quieres expandir tu negocio a EE.UU? De esta forma lo puedes lograr

¿Quieres expandir tu negocio a EE.UU? Un evento que está organizando Estados Unidos puede ayudarte a generar inversión

La embajada de los Estados Unidos está organizado la conformación de una delegación guatemalteca para que asista a la Cumbre de Inversiones, un evento que conecta a inversionistas, empresas, organizaciones en desarrollo económico y expertos en la industria para lograr acuerdos de inversión estadounidense de forma directa.

2023 SelectUSA Invest Summit es el gran evento que se realizará en el National Harbor en Maryland del 1 al 4 de mayo. Los que deseen participar deben gestionar su registro en la oficina de comercio exterior de de EE.UU.

La actividad reunirá representantes de más de 50 estados y territorios, empresas de más de 70 mercados, oradores, funcionarios gubernamentales y más; se organizarán reuniones individuales o grupales para interactuar con ellos de forma directa y lograr acuerdos de inversión.