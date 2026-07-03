“Recé en la tanda de penales”, confiesa DT de Egipto

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Luego de clasificar a los octavos de final, el seleccionador de Egipto, Hossam Hassan confesó que rezó durante la tanda de penales que le dio el pase a su equipo ante Australia.

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"Por supuesto que recé, pensaba en los aficionados, e incluso durante la tanda de penales pedía 'Dios deja que el pueblo egipcio esté feliz, no lo decepciones'", dijo.

Egipto ha sumado 2,272 pases con una precisión del 88%. (Foto: AFP)

"Enhorabuena a las naciones árabes y africanas, a nuestros hermanas y hermanos palestinos, que Dios los proteja y se apiade de ellos. Esta victoria es para el pueblo egipcio. Al final todos llorábamos. Ha sido muy difícil y queríamos hacer felices a nuestra gente", mencionó el técnico, quien agregó que lo vivido hasta el momento en el Mundial "ha sido como un sueño".

Sobre las dudas alrededor de la condición física de Mohamed Salah, el entrenador afirmó que tenía claro que su '10' iba a jugar como titular porque se había recuperado de una lesión en los isquiotibiales aunque no lo dejó claro en la conferencia previa.

Egipto registra 99 intentos de ruptura de líneas con un acierto del 56%. (Foto: AFP)

"Todos sabíamos que era muy importante que no se supiese si iba a estar en el once o no, porque era algo que afectaba al rival. Uno no tiene que revelarlo todo. Teníamos claro que iba a jugar, pero uno a veces tiene que ser un poco político. Jugó todo el partido y le doy las gracias por lo que hizo", afirmó.

Egipto acumula 38 cambios de orientación intentados, con un 92% de acierto. (Foto: AFP)

También compartió que previamente tenían decidido el orden de los lanzadores desde el manchón penal, así como el acuerdo de que Salah no abriera la tanda de penales.